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林明禎跨年辣露屁股蛋　甜喊男友要像Rain

記者徐郁雯／台北報導2017/12/31 15:02
▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）
▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

「大馬女神」林明禎今（31日）晚將首度站上台北、桃園跨年演唱會，她不畏13度低溫穿著寶藍色短褲，露出性感屁股蛋，可說是誠意十足。平常走甜美清新風的林明禎，被問及有無做好防護措施？她打趣笑說：「應該有穿內褲！」笑翻眾人。

林明禎今日亮麗現身，但卻頻頻咳嗽，身體狀況似乎欠佳。她透露昨日發燒，同事有送一整罐枇杷膏，但早上彩排時仍有點喘，希望晚上表演能順利演出。提及韓星Rain在台北跨年一事，林明禎笑說：「我激動了3天3夜，我超級喜歡他！」更開玩笑說，若是Rain在台上有露出胸肌，就會跑到台上跟他見面。


▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）


▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

談到新年新願望為何？林明禎露出招牌萌笑：「就⋯⋯一樣，希望明年開開心心、工作順利。」問及會不會想談戀愛？林明禎則害羞地說：「我也很想要2018年來個男朋友。」至於交友條件就是「跟Rain一樣、愛脫衣」，言談之間十分期待。

林明禎今晚將演出〈Change〉、〈T.O.U〉等組曲，還特別準備了10分鐘的開場歌舞秀，自嘲是「舞蹈白痴」的她坦言，這些動作雖然看起來很簡單，但對她來說卻是大挑戰。林明禎也將獻唱〈不是不愛〉、〈My only love〉，準備大飽歌迷耳福。


▲林明禎一襲藍色性感女戰士的服裝，腳踩13.5公分高跟鞋亮相。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.31）

關鍵字林明禎rain大馬女神
Rain現身北市府　為跨年彩排

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