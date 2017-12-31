林明禎跨年辣露屁股蛋　甜喊男友要像Rain

「大馬女神」林明禎今（31日）晚將首度站上台北、桃園跨年演唱會，她不畏13度低溫穿著寶藍色短褲，露出性感屁股蛋，可說是誠意十足。平常走甜美清新風的林明禎，被問及有無做好防護措施？她打趣笑說：「應該有穿內褲！」笑翻眾人。

林明禎今日亮麗現身，但卻頻頻咳嗽，身體狀況似乎欠佳。她透露昨日發燒，同事有送一整罐枇杷膏，但早上彩排時仍有點喘，希望晚上表演能順利演出。提及韓星Rain在台北跨年一事，林明禎笑說：「我激動了3天3夜，我超級喜歡他！」更開玩笑說，若是Rain在台上有露出胸肌，就會跑到台上跟他見面。