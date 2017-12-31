蘋果用戶換電池不必等 美公司搶先提供

（中央社舊金山30日綜合外電報導）蘋果公司承認放慢舊款手機性能以提高業績後，預計明年1月下旬在美國首度提供折扣，承諾可用29美元更換已過保固電池，但這方案現在就能適用iPhone6或更新版的受影響用戶。

蘋果公司（Apple Inc.）本週末向科技新聞網站TechCrunch提供的一分聲明中表示：「我們預計需要更多時間做好準備，但我們很高興能立刻為顧客提供更低的價格。一些更換電池的初始供應可能是有限的。」

TechCrunch報導指出，即使消息已讓購買量遭受挫敗，同一時間，美國科技公司iFixit以蘋果的道歉作為藉口，將自己的iPhone電池更換套件降價至29美元，iFixit列舉了蘋果更換電池的可能等待時間，以當作顧客改用他們產品的理由。