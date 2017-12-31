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中央社

蘋果用戶換電池不必等 美公司搶先提供

中央社2017/12/31 14:55
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社舊金山30日綜合外電報導）蘋果公司承認放慢舊款手機性能以提高業績後，預計明年1月下旬在美國首度提供折扣，承諾可用29美元更換已過保固電池，但這方案現在就能適用iPhone6或更新版的受影響用戶。

蘋果公司（Apple Inc.）本週末向科技新聞網站TechCrunch提供的一分聲明中表示：「我們預計需要更多時間做好準備，但我們很高興能立刻為顧客提供更低的價格。一些更換電池的初始供應可能是有限的。」

TechCrunch報導指出，即使消息已讓購買量遭受挫敗，同一時間，美國科技公司iFixit以蘋果的道歉作為藉口，將自己的iPhone電池更換套件降價至29美元，iFixit列舉了蘋果更換電池的可能等待時間，以當作顧客改用他們產品的理由。

雖然蘋果已提高電池供應，並配合調整天才吧（Genius Bar）的維修預約時間，但這項耽擱卻成為已因蘋果降低手機速度政策缺乏透明度而受到延誤的用戶再度感到挫折的源頭。如果用戶在今天之前提前更換電池，手機將不能享受降幅50美元的折扣。

然而，至少只要電池供應持續下去，現在這個折扣還是很好的。蘋果將在官網上提供有關電池更換計畫的更多細節。（譯者：中央社陳彥鈞）1061231

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