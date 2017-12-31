陸委會盼陸新人新政 帶兩岸新年新氣象

（中央社記者繆宗翰台北31日電）中國國台辦主任張志軍今天表示，新的一年對台將繼續堅持「一中原則」和「九二共識」。陸委會下午表示，已看到對岸重申舊調的談話，期待對岸新人新政，為兩岸關係帶來新氣象。

張志軍31日在中國國務院台灣事務辦公室所屬的兩岸關係雜誌發表新年賀詞時作上述表示。

他也提到，展望2018年，台海形勢更趨複雜嚴峻，「『台獨』勢力干擾破壞兩岸關係的風險變數增多，但「我們完全有信心、有能力應對挑戰、把握方向，推動兩岸關係繼續克難前行」。

行政院大陸委員會下午則透過書面說明表示，新的一年，祝願兩岸人民平安幸福，希望北京方面展現智慧與正向態度，透過溝通化解分歧，如此海闊天空、一帆風順的兩岸關係才有可能早日到來。