桃園向世界秀魅力 影視協拍展成果

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市政府文化基金會在歲末年終之際，於土地公文化館舉辦「桃園協拍中心成果展」，展出協拍案件側拍、劇照等剪輯影片，讓參觀民眾了解桃園之美，打造桃園成為友善拍片城市。

桃園市長鄭文燦今天受訪表示，文化基金會從5月承接「協助影視拍攝與發展中心」業務後，已受理400多件拍攝申請。桃園擁有國際機場優勢加上鄰近台北，更具有族群文化多樣性及山線與海線等魅力景點。協拍中心在提供景點引薦外，也可協助場館管理、拍攝封路等必要行政協助，對於影視拍攝助益良多。

鄭文燦表示，桃園具有發展為影視基地的良好條件。他在擔任行政院新聞局長期間，電影界及電視界也常表達在桃園尋覓適當地點發展影視基地的期望，未來「航空城計畫」中，就包含數位內容與影視產業，協拍中心將累積更多經驗，以協助國內影像創作團隊到桃園取景。