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娛樂

Rain跨年彩排開唱超大方　想揪金泰希來台泡溫泉

記者吳維書／台北報導2017/12/31 15:18
▲Rain透露想揪愛妻來台泡溫泉。（圖／記者吳政璋攝 , 2017.12.31）
▲Rain透露想揪愛妻來台泡溫泉。（圖／記者吳政璋攝 , 2017.12.31）

南韓天王Rain今（31）日下午出席「2018臺北最High新年城」跨年晚會彩排，他一開嗓唱新歌，立刻引來粉絲瘋狂尖叫不斷。他受訪時，表示很期待101煙火，「去年（2016）沒看到，希望今（2017）年可以看到。」

對於今晚可與粉絲一起跨年，Rain覺得很榮幸，「上次為了節目的關係，我有來到台灣，這一次又因為活動的關係，又來台灣，真的非常開心，感覺跟台灣很有緣份。因為2016年的年底，我也是在台灣辦見面會，這次又來跨年活動，覺得既新鮮又棒。」記者詢問跨年他不在愛妻金泰希與女兒身邊，他們有抱怨嗎？Rain微微一笑，「我已經取得家人諒解了，先前跟家人也度過很美好的時光，所以這次來到這裡演出，家人已為我加油。」並透露之後想跟家人來台旅行，一起泡溫泉、吃美食。


▲Rain台北跨年唱新歌，粉絲樂暈。（圖／記者吳政璋攝 , 2017.12.31）

Rain彩排超大方，一首接著一首唱，連唱四首，還送上自己的新歌，台下粉絲相當驚喜，提到新歌演唱，他表示，「因為我有發行新專輯，在台灣是第一次表演新專輯裡面的歌曲，我覺得這是相當特別的一件事情。」Rain為了保持健美身材，下午4點後禁食，來到台灣完全破戒，他笑說，「我昨天吃了很多，但完全記不起來吃了什麼，只記得每次來，都會狂吃超多美食。」

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