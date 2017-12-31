Rain跨年彩排開唱超大方　想揪金泰希來台泡溫泉

南韓天王Rain今（31）日下午出席「2018臺北最High新年城」跨年晚會彩排，他一開嗓唱新歌，立刻引來粉絲瘋狂尖叫不斷。他受訪時，表示很期待101煙火，「去年（2016）沒看到，希望今（2017）年可以看到。」

對於今晚可與粉絲一起跨年，Rain覺得很榮幸，「上次為了節目的關係，我有來到台灣，這一次又因為活動的關係，又來台灣，真的非常開心，感覺跟台灣很有緣份。因為2016年的年底，我也是在台灣辦見面會，這次又來跨年活動，覺得既新鮮又棒。」記者詢問跨年他不在愛妻金泰希與女兒身邊，他們有抱怨嗎？Rain微微一笑，「我已經取得家人諒解了，先前跟家人也度過很美好的時光，所以這次來到這裡演出，家人已為我加油。」並透露之後想跟家人來台旅行，一起泡溫泉、吃美食。