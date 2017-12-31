三輪車上迎新年 菲國街友尋找小確幸

但在黃昏的馬尼拉，季里諾大道（Quirino Avenue）旁的人行道，卻停了數輛堆滿家當的三輪車，有些車頂還蓋著遮雨的帆布。幾名三輪車夫疲倦地在車上睡著，另一些人則拿出鐵罐改成的爐灶，生起火來準備做晚餐。

耶誕節的歡樂氣氛還在菲國迴盪，商場裏白色耶誕樹高聳，往來民眾開心血拚，空氣中瀰漫著迎接新年的歡樂氣氛。

（中央社記者林行健馬尼拉31日專電）正當許多菲人開心採買準備迎接2018年之際，有一群人只能睡在租來的三輪車上，在昏暗的人行道等待新年到來。好心人的施捨和執法人員的通融，就是他們尋找的小確幸。

三輪車是菲律賓穿梭社區街道的重要交通工具之一。來自巴拉旺省（Palawan）的安東尼向中央社記者說，這輛三輪車是他租來的，白天作為載客賺錢的工具，晚上則是一家人棲身之所。

巴拉旺省位於菲國西南隅，距馬尼拉約有800公里之遙。安東尼原是當地漁民，一次出海遇到海盜被推下海，所幸他拚命游向附近的小島，隔天被同村的螃蟹船尋獲。

原本生活就已不易，再遇到這樣的事件，安東尼決定遠赴馬尼拉謀生，不料馬尼拉也非夢想中的天堂，但苦無回鄉盤纏，只好暫時靠駕駛三輪車、回收保特瓶度日，養活一家人。

安東尼說：「日子雖然清苦，但還過得去。有很多路過的人送我們耶誕禮物，多半是一些食品雜貨。我們沒有錢，但食物倒還是有的。」

對像他這樣的三輪車夫而言，杜特蒂統治下的菲律賓，日子並沒有變好。

安東尼說，過去幾年生活比較寬鬆，執法人員不會驅逐街友或逮捕無牌照三輪車，「但現在會了」。

在大約5公尺遠的地方，停著阿里斯的三輪車。他的枕頭、被單和水瓶就放在後座，平日睡在三輪車裏，每星期回家鄉山城塔加泰市（Tagaytay）一次。

菲國政府在耶誕節及新年期間，對於街友及無照三輪車夫睜一隻眼閉一隻眼，但阿里斯預料，等新年一過可能又要開始抓人，「到時候討生活更加困難，我考慮改行當建築工人。」

在季里諾大道一帶生活了20年的老伯裘克，白天駕三輪車或賣香菸、糖果和瓶裝水，晚上和妻子睡在三輪車上，如果天氣熱，就拿出板凳睡在人行道。

然而，流浪街頭也讓他多次被社會福利部人員帶走。

裘克說：「如果社會福利部來抓人，我們就四處跑，跑到哪裏睡在哪裏。我已經被社會福利部的人抓過3次了。」

現年66歲的裘克回憶，進了社會福利部街友收容所，不但沒有藥品吃，連伙食都很差，他寧可露宿街頭，也不願意到政府收容機構。

對裘克夫妻來說，耶誕節與新年期間有些平時沒有的小確幸，「政府沒有來抓人，還有一些路過的人會送禮物給我們。我們心裡很快樂，雖然我們窮，還是有人記得我們這些街友。」

話沒說完，一輛白色休旅車停到街旁，車窗裏一雙手遞出一袋袋的禮物，街友們蜂擁而上，滿心歡喜地抱回來自善心人士的關懷。

截至2017年第3季，菲律賓經濟已連續75季成長、連續9季成長率突破6%，但顯然經濟果實未能雨露均霑，今年9月進行的民調顯示，自認為貧窮的菲律賓人高達47%。

評論人士認為，在亮麗的宏觀經濟數字之下，杜特蒂政府也應設法追求包容性成長，讓往後的耶誕及新年，在街上過節的弱勢民眾愈來愈少。1061231