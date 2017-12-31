迎接2018年 英首相：國家將重振信心

（中央社倫敦31日綜合外電報導）當英國面臨脫離歐洲聯盟（EU）談判的挑戰時，英國首相梅伊（Teresa May）在今天的新年賀詞中表示，2018年將是英國「重振信心和驕傲」的一年。
法新社報導，英國準備在2019年3月離開歐盟，倫敦當局和歐盟之間的分手談判，在明年將針對過渡安排、貿易和安全議題持續進行。
梅伊表示，2017年對英國來說是進步的一年，因為英國在脫歐談判的第一階段中，就脫歐法案、北愛爾蘭邊界和歐盟公民權利方面達成協議。
梅伊表示：「我相信2018年可以是我們國家重振信心和驕傲的一年。」
「這一年，我們在邁向成功的脫歐協議上持續取得良好進展，一個適合未來的經濟體，一個更強大且對所有人更公平的社會。」
「無論我們可能面臨什麼樣的挑戰，身為一個自豪的國家和人民，我知道我們將團結一致克服它們。」
然而，代表全國數千家企業的英國商會（BritishChambers of Commerce）警告說，在等待英國脫離歐盟後確切會發生什麼事情上，企業正在失去耐心。
英國商會主席馬歇爾（Adam Marshall）告訴「觀察家報」（The Observer）：「現在耐心正在消失，企業想要答案。」（譯者：中央社陳彥鈞）1061231