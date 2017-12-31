迎接2018年 英首相：國家將重振信心

（中央社倫敦31日綜合外電報導）當英國面臨脫離歐洲聯盟（EU）談判的挑戰時，英國首相梅伊（Teresa May）在今天的新年賀詞中表示，2018年將是英國「重振信心和驕傲」的一年。

法新社報導，英國準備在2019年3月離開歐盟，倫敦當局和歐盟之間的分手談判，在明年將針對過渡安排、貿易和安全議題持續進行。

梅伊表示，2017年對英國來說是進步的一年，因為英國在脫歐談判的第一階段中，就脫歐法案、北愛爾蘭邊界和歐盟公民權利方面達成協議。

梅伊表示：「我相信2018年可以是我們國家重振信心和驕傲的一年。」