花鼓世界　台中國際花毯節加入花園音樂派對

台中國際花毯節31日邀請民眾加入花園音樂派對，由音樂老師在展區吹奏幸福的法國號、拍打「花鼓世界」互動裝置，鼓出馬匹奔跑的節奏，引導民眾在各式高低不同的「花鼓世界」跟著打擊合奏、共譜樂章；民眾在欣賞鮮豔嬌媚的美麗花卉之餘，也增添歡樂愉快的花卉互動體驗。
為宣傳2018台中世界花卉博覽會，今（106）年花毯節以「花開的聲音」為主題，並結合花博吉祥物「石虎家族」，加入聆聽、聲音元素，設置大量花卉互動裝置；讓民眾在充滿童趣的花卉造景中，跟著石虎家族一起參與音樂花園派對，透過場內各組大小高矮不一的花鼓造型花卉互動裝置，拍擊玩出節奏，現場歡樂聲洋溢。
觀旅局長陳盛山表示，展區內除了「花鼓世界」，還有多組互動裝置，包括「搖擺鈴鼓」，由花卉與巨型鈴鼓群組成；「蟲蟲響叮噹」也是一個和音樂有關的造型花雕，坐落在色彩繽紛的花毯中央，民眾可直接靠近化身毛毛蟲，跟著敲打三角鐵。台中國際花毯節展出至明(107)年1月7日，現場有各式造型花卉互動裝置，歡迎民眾前往感受音樂花園魅力。
花毯節開幕以來，吸引各地民眾踴躍包車或參加旅行社套裝行程前往賞花。觀旅局提醒，花毯節週邊道路無法讓遊覽車停車載客，且遊客上下車位置不同；請導遊及遊覽車駕駛，依循大會規定於指定地點讓民眾下車後，依大會現場引導動線與指引牌，開往枋寮路第三河川局遊覽車停車場，或國道四號橋下停車場暫時停等；旅客到齊後，再請車輛進入指定上車區域載客，以利道路順暢，減少等候時間。
花毯節期間，因活動場地周邊交通管制，小客車無法進入展區，請民眾多利用免費接駁專車。接駁專車前往展區時間為早上8點20分至下午3點，回程接駁車至下午5點；此外，市府也規劃復康巴士，提供貼心無障礙服務。