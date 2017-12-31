花鼓世界　台中國際花毯節加入花園音樂派對

台中國際花毯節31日邀請民眾加入花園音樂派對，由音樂老師在展區吹奏幸福的法國號、拍打「花鼓世界」互動裝置，鼓出馬匹奔跑的節奏，引導民眾在各式高低不同的「花鼓世界」跟著打擊合奏、共譜樂章；民眾在欣賞鮮豔嬌媚的美麗花卉之餘，也增添歡樂愉快的花卉互動體驗。

為宣傳2018台中世界花卉博覽會，今（106）年花毯節以「花開的聲音」為主題，並結合花博吉祥物「石虎家族」，加入聆聽、聲音元素，設置大量花卉互動裝置；讓民眾在充滿童趣的花卉造景中，跟著石虎家族一起參與音樂花園派對，透過場內各組大小高矮不一的花鼓造型花卉互動裝置，拍擊玩出節奏，現場歡樂聲洋溢。