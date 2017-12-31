雪梨、甜柿盛產期　台中和平區舉辦行銷推廣活動

和平區甜柿享譽全國，不但果實碩大、口感鮮甜，又富含維他命；而梨山特選水果「雪梨」的果實甜度高、脆而多汁，均深受消費者喜愛。時值雪梨與甜柿產季，活動現場除有雪梨、甜柿、梨山茶、當季農特產及原民美食展售外，也搭配「打卡送好康．揪你來柿吃」及發送「梨饗柿代」摸彩券等精彩活動，期望加強行銷大梨山地區的優質農特產，建立台中優質農特產品牌。

和平區公所31日在和平區平等國小，舉辦「2017台中市和平區雪梨暨甜柿行銷推廣活動」，市府農業局長王俊雄也到場支持，希望讓更多民眾認識梨山地區優質農產品。

和平區境內農特產資源豐沛，全年均為農特產季，且大梨山地區位於海拔1,700公尺以上，日夜溫差達10度，氣候及環境條件極適合種植溫帶水果，尤其是11至12月出產的雪梨及甜柿。農業局表示，雪梨是梨山特選水果，果實甜度高、脆而多汁，是所有梨子品種中最為清脆，咬起來除了多汁甜美之外，還多了份清脆的口感；而甜柿色澤鮮豔、口感鮮甜，平均甜度達14度以上，又富含維他命，也深受消費者喜愛。

目前和平區摩天嶺等高海拔甜柿進入量產期，消費者將可品嚐到味美、脆甜的摩天嶺優質甜柿。農業局及和平區農會也會輔導農友加強果園管理，並採取分批採收及分級包裝方式，提升果品的品質，將最優質的摩天嶺甜柿行銷至國內外。