超商拆門迎跨年商機 業者看好業績大增

（中央社記者朱則瑋台北31日電）在跨年活動的「一級戰區」信義商圈，超商業者準備大量備品，並拆除玻璃門應戰，萊爾富鄰近商圈4間分店單日業績，可望比平日成長10倍；統一超商也估計有2到3成業績增幅。

台北市今晚跨年活動將湧入龐大人潮，中午過後已出現明顯人多情形，超商業者看準商機，拆除玻璃門，確保可湧入更多民眾，萊爾富表示，啤酒、關東煮、餅乾類將是熱賣商品選項，預計鄰近信義商圈的4間分店單日業績將達新台幣150萬元，比平日成長10倍。

萊爾富指出，今年台北市跨年活動除了煙火依舊具吸引力，表演卡司有韓國藝人Rain等大咖助陣，帶動人潮增長，因此，看好業績會比去年更加亮眼，將調派超過100名人力支援。