中共省級常委換屆 滬冀戎裝常委再現

（中央社台北31日電）中共昨證實由解放軍上海警備區政委凌希、河北省軍區政委韓曉東出任上海市委常委及河北省委常委。這是中共省級常委自2016年起換屆、「戎裝常委」退出後，首度由省軍區領導補入常委班子。

綜合中共解放軍報、觀察者網、河北日報30日報導，這次出任中共上海市委委員、常委的凌希現年56歲，是少將軍銜，過去曾任福建省廈門警備區政治委員、陸軍第12集團軍副政委等職。

出任中共河北省委委員、常委的韓小東則出生於1965年，現年52歲。曾任解放軍總政治部組織部青年局局長，某基地政治部主任等職，2017年8月起擔任河北省軍區政委至今。