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圖輯／韓流來襲跨年夜　Rain獨家現身台北場

圖輯／記者葉政勳2017/12/31 23:37

  • ▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

  • ▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）

「2018 臺北最 High 新年城」跨年晚會今（31）日在市政府前廣場熱鬧登場，韓流來襲台北跨年晚會，除了有南韓天王Rain獨家現身台北場，另外年輕活力滿點的新生代男團IN2IT也帶來精采的唱跳表演，讓現場氣氛HIGH到最高點。

關鍵字2018 臺北最 high 新年城in2itrain
李愛綺辣穿桃色內褲　對尬安心亞RAIN精彩舞蹈獨家獻給台北

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