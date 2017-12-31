圖輯／韓流來襲跨年夜　Rain獨家現身台北場

「2018 臺北最 High 新年城」跨年晚會今（31）日在市政府前廣場熱鬧登場，韓流來襲台北跨年晚會，除了有南韓天王Rain獨家現身台北場，另外年輕活力滿點的新生代男團IN2IT也帶來精采的唱跳表演，讓現場氣氛HIGH到最高點。