圖輯／韓流來襲跨年夜　Rain獨家現身台北場

▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓新男子團體IN2IT在《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）
▲南韓天王RAIN獨家表演精彩舞蹈獻給《2018 臺北最 High 新年城》跨年晚會。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.31）