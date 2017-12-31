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中央社

2018中國經濟　預測：增速趨緩質量提高

中央社2017/12/31 15:31
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北31日電）國際金融機構預測，2018年中國經濟將步入「增速更慢、質量更高」階段；有調查則指明年中國經濟成長率為6.5%，相較於今年6.8%的預期有所趨緩。

綜合華爾街見聞等媒體報導，摩根史坦利（MorganStanley）預測，明年中國經濟偏向下行（衡量經濟的各項指標不斷降低），不確定性主要包括：貨幣政策和房地產政策的收緊速度可能超過預期，而中美貿易摩擦升級或美國經濟衰退將拖累出口。

大摩預期，中國國內生產毛額（GDP）增速將溫和放緩，2018年預期為6.5%。

至於拉動經濟的各項因素中，投資將隨著去杠桿的繼續推進而放緩，消費將成為經濟的主要驅動力，出口將在全球復甦的背景下保持強勁。

此外，大摩認為，未來兩年，收緊和控制杠桿仍為政策主基調。與此同時，利率將上升，並有更多房地產政策，財政的支持力度也會減弱。

日經中文網與日經QUICK新聞匯總的中國經濟學家調查則顯示，中國明年經濟成長率預測平均值為6.5%，相較於今年6.8%的成長率預期有所減速。

另據彭博彙整的經濟學家預測，中國今年經濟成長率為6.8%，明年為6.5%；世界銀行（World Bank）則預估中國未來兩年經濟成長將減緩，2018和2019分別為6.4%和6.3%；今年經濟成長率預測值較先前6.7%，略升至6.8%。

中國政府去年公布的「十三五」（國民經濟和社會發展第13個5年規畫綱要，2016至2020年）規劃中，將未來5年的經濟成長率設定在6.5%以上，以達到2020年GDP比2010年增加一倍的目標。

不過，日前落幕的中共中央經濟工作會議將明年主要經濟工作定調為「防範化解重大風險」、「精準脫貧」及「汙染防治」。

對此，彭博分析，中國官方將不再那麼看重經濟成長數字。中國擬以降低經濟成長的代價，換取解決債務及汙染等問題。

報導說，中共中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民日前在北京的記者會中雖否認中國將放棄2020年GDP總量成長一倍的目標，但表示「只要未來3年GDP增長6.3%就可實現」。

6.3%數字低於「十三五」規劃的6.5%。彭博認為，楊偉民這句話的弦外之音透露，中國已有讓經濟減速以降低汙染惡化的打算。1061231

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