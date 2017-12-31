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中國12月製造業PMI降至51.6% 估全年GDP

鉅亨網2017/12/31 15:36
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中國國家統計局今 (31 日) 公布 12 月製造業 PMI，指數較 11 月下滑 0.2 個百分點，但已連續 15 個月，維持在 51 以上，顯示中國經濟處於平穩態勢，據此推估，2017 全年經濟成長率(GDP 年增率)，約為 6.9%。

根據《路透社》報導，雖然中國經濟尚屬穩定，但仍有許多值得關注的新問題；例如，原物料價格上漲，導致企業成本隨之攀升。

中國物流與採購聯合會分析，2017 年以來，中國製造業 PMI 指數，一直維持在 51% 以上，全年平均值為 51.6%，較 2016 年高出 1.3 個百分點，整體走勢平穩、波動小，基於 PMI 表現，預估全年 GDP 可達 6.9% 左右。

海通證券分析師則指出，12 月 PMI 小跌，且主要項目中，包括供給、需求、庫存，皆呈現下滑，僅價格小幅反彈；行業資料顯示，地產、汽車銷量走跌，生產端鋼鐵、化工等多個行業，呈現持續低迷現向。

海通證券分析師認為，整體來看，2017 年中國經濟表現平穩，但卻顯疲態，「未來下行壓力仍在」。

至於 12 月非製造業 PMI 指數，則上揚 0.2 個百分點至 55，顯示其擴張速度增加。

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