爵士扳倒騎士 詹皇33歲生日苦吞3連敗

（中央社鹽湖城30日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士球星「詹皇」詹姆斯，今天想在鹽湖城（SaltLake City）的比賽拿下勝利慶祝他33歲生日，但主場隊伍猶他爵士卻讓詹姆斯沒能如願。

法新社報導，爵士新秀後衛密契爾（DonovanMitchell）拿下29分，幫助爵士以104比101擊敗詹姆斯（LeBron James）的騎士。

爵士中鋒費佛斯（Derrick Favors）得到19分，後衛盧比歐（Ricky Rubio）貢獻16分、10個籃板和8次助攻，爵士已經在主場連續4次擊敗騎士。