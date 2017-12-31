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中央社

國民黨竹市基隆市長初選 明年2月提名

中央社2017/12/31 15:51
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北31日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，新竹市與基隆市長黨內初選明年1月2日公告，採全民調方式進行，人選確定後預計送明年2月7日中常會通過提名。

李哲華告訴中央社記者，台東縣方面，目前正在協調國民黨籍立委廖國棟與台東縣議長饒慶鈴，如果協調不成，最晚於明年1月7日公告初選，同樣採全民調，希望可以趕上明年2月7日第二波提名。

國民黨布局明年縣市長選戰，首波提名已於20日完成，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，以及贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。

國民黨基隆市黨部明年1月2日將公告基隆市長黨內初選，目前有前移民署長謝立功、前駐紐西蘭代表介文汲、基隆市議長宋瑋莉3人表態爭取提名。

同樣於明年1月2日公告初選的有新竹市，目前傳出可能的參選人包括前新竹市長許明財、新竹市議員林耕仁、鄭正鈐及李國璋。

至於台東縣，在台東縣議長饒慶鈴表態參選後，國民黨籍立委廖國棟也宣布加入戰局，黨中央經過2次協調，仍未有結果，將待明年元旦過後再協調，若協調不成，將進入初選機制，最晚於明年1月7日公告。

此外，嘉義縣長選舉方面，國民黨至今苦無人選，原本希望以在地優先，但至今無人表態，黨內輔選幹部透露，黨中央希望採另類思考，雖然黨籍立委王育敏沒有強烈意願，但已告訴王育敏要有心理準備，希望能為黨而戰。1061231

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