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娛樂

IN2IT希望獲得Rain稱讚　挑戰周董〈告白氣球〉

記者吳維書／台北報導2017/12/31 16:14
▲IN2IT希望可以獲得大前輩Rain稱讚。（圖／記者吳政璋攝 , 2017.12.31）
▲IN2IT希望可以獲得大前輩Rain稱讚。（圖／記者吳政璋攝 , 2017.12.31）

韓國新生代男團IN2IT今（31）日下午出席「2018臺北最High新年城」跨年晚會彩排，首次登上台北跨年舞台的他們化身小粉絲，在台下觀摩大前輩Rain的精湛演出，他們被問到與Rain同台有何感想？IN2IT坦言，「希望可以讓Rain前輩稱讚我們。」

彩排現場IN2IT一登台，立刻引發粉絲尖叫，歌迷用韓文大喊IN2IT團員名字，一得到團員揮手回應，立刻回報更激烈的尖叫聲。記者詢問IN2IT對於跟前輩Rain登上同樣的舞台有何感想？團員中，年紀最小的金成賢直接在台上以舞蹈傳遞自己的心情，熱舞Rain經典歌曲〈Rainism〉，他表示，「Rain是我跟團員們很尊敬的前輩，今天可以跟他站在同一個舞台，我們一定會好好地努力，希望可以讓Rain前輩稱讚我們。」


▲IN2IT演出超亮眼。（圖／記者吳政璋攝 , 2017.12.31）

IN2IT團員透露昨天吃了炸雞、串燒等夜市美食，他們大讚，「昨天吃了火鍋，因為太好吃，牛肉之類的超棒，有團員一人吃了三人分。」團員透露對台灣的印象，「這裡真是一個很美麗的國家。」更忍不住許願，「希望下一次，我們還可以來到這裡，帶著我們下一首歌。」值得一提的是，IN2IT超有誠意，特地為台灣粉絲苦練中文、準備獻唱周杰倫的〈告白氣球〉。

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