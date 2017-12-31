美電腦出包超印頭獎彩券 全兌現恐近6億

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這個故障持續了2個小時，發行系統生產過多的中獎彩券，導致彩券遊戲必須暫停。

（中央社倫敦30日綜合外電報導）美國南卡羅來納州在耶誕節當天因為電腦故障列印出大量頭獎彩券，如果這些彩券兌現，可能導致總獎金高達1960萬美元（約新台幣5億8706萬元）。

委員會27日表示：「彩券上一局遊戲不應該出現超過5個相同圖案。」「一發現問題，Add-A-Play遊戲就立刻暫停並進行徹底調查。」

根據「紐約時報」（The New York Times），61歲的彩券兌獎人員克倫蕭（Wade Crenshaw）親眼目睹越來越多人上門要找這款特定的彩券。

克倫蕭今天受訪時表示，搶購熱潮大約持續了30分鐘，之後彩券暫停銷售。但在這30分鐘內，已經有7、8個人贏得獎金，克倫蕭後來甚至已經沒錢將獎金兌現給客人。

克倫蕭說：「他們已經去了許多店鋪，在每個店鋪買10張彩券。很詭異，每個人都贏這麼多錢，我不知道他們是不是在進行某種耶誕節特別活動。」

當地居民考金斯（Nicole Coggins）表示：「我們沒有做錯任何事，店鋪也沒有做錯任何事。這是（南卡羅來納州教育彩券的）失誤。我認為他們要嘛就把彩券兌現，要嘛就應該把買彩券的錢還給我們。」（譯者：中央社李佩珊）1061231