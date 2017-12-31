中國網路脫口秀暗悼劉曉波 遭下架

（中央社台北31日電）中國網路脫口秀節目「惡毒梁歡秀」27日傳出以暗喻、諧音方式，諷刺中共封鎖諾貝爾和平獎得主劉曉波死訊。這段節目內容播出後隨即遭到下架，重新上傳的內容已無相關片段。

香港蘋果日報報導，27日播出的「惡毒梁歡秀」進行到最後一個環節「最爛新聞」時，主持人一臉肅穆地點評2017年最爛新聞。

提到第一名時，主持人說：「2017年7月13日在這一天是北京申奧成功16周年，這條新聞最爛的是，好多人根本不知道這天發生了什麼？」隨後主持人離開座位，節目畫面僅剩下一張空蕩蕩的椅子。