髒空氣陪跨年 口罩和水別離身

譚敦慈今天在臉書發文提醒民眾，嚴重空污來襲，大家應注意自我保護，減少外出及戶外活動，若要外出，也應戴醫療級口罩，會比一般口罩更有防護效果。

境外空污來襲，環境保護署估計，今晚西半部PM2.5的小時濃度至少達70至80微克，明天（107年元旦）中午才會減緩，這波可能是近3年受中國大陸影響最嚴重的空污。

譚敦慈說，多喝水、吃各色蔬果均衡飲食，有助排出有毒物質；看煙火應戴醫療級口罩或盡量站在上風處，且要注意保暖。外出回家後，一定要更換外衣、洗臉、漱口、清理鼻腔，減少懸浮微粒PM2.5暴露。

為維護室內空氣，譚敦慈也說，不要在室內吸菸、燒香、爆炒菜餚，且空調及清淨機濾網務必清潔。

衛生福利部國民健康署也提醒，因應空污來襲，敏感性族群如孩童、老年人以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，應避免戶外活動；有氣喘的人請多留意，可能需增加使用吸入劑的頻率。

大陸冷氣團也發威，國健署新聞稿指出，民眾出門一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，引發心臟病及中風急性發作。

中風徵兆有FAST口訣，把握「急性中風搶救的黃金3小時」。F就是FACE（臉），請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。A就是ARM（手臂），請患者將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力而垂下來。

S是SPEECH（說話能力），請患者讀一句話、觀察是否清晰且完整；T就是TIME（時間），當上面3種症狀出現其中一種時，要明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療時間。1061231