府推出年終影片回顧 總統盼2018幸福共好

（中央社記者葉素萍台北31日電）總統府今天推出2017年終影片，透過民眾日常視角回顧今年台灣所發生的大事，包括，世大運榮耀、815大停電等國人有感事件影像紀實；總統盼「2018，願台灣所有人幸福共好」。

總統府今天在網站上推出「2017年總統府年終影片」，透過民眾的日常視角來回顧今年台灣所發生的大事紀實；總統蔡英文也在臉書分享這支影片。

總統府說，隨著社群網站興起，民眾更常使用社群軟體交換資訊。有鑑於此，總統府所推出的年終影片，特別模擬呈現民眾使用社群軟體介面的情形，將今年發生的許多事件影像融入其中。