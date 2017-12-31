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中央社

府推出年終影片回顧 總統盼2018幸福共好

中央社2017/12/31 16:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北31日電）總統府今天推出2017年終影片，透過民眾日常視角回顧今年台灣所發生的大事，包括，世大運榮耀、815大停電等國人有感事件影像紀實；總統盼「2018，願台灣所有人幸福共好」。

總統府今天在網站上推出「2017年總統府年終影片」，透過民眾的日常視角來回顧今年台灣所發生的大事紀實；總統蔡英文也在臉書分享這支影片。

總統府說，隨著社群網站興起，民眾更常使用社群軟體交換資訊。有鑑於此，總統府所推出的年終影片，特別模擬呈現民眾使用社群軟體介面的情形，將今年發生的許多事件影像融入其中。

不管是內政、外交、國防、兩岸、體育賽事、文化藝術、節慶活動、意外事件等國人特別有感的事件，都再次呈現在「2017年總統府年終影片」中。

影片內容包括，福衛五號升空、台灣燈會、桃園機場捷運通車、駐巴拿馬大使館最後一次降旗、反年改團體抗議、反同團體抗議、抗議勞基法、815大停電、李明哲事件、鄭性澤獲判無罪、股市萬點、通靈少女、世大運、大法官同婚釋憲等。

蔡總統也在片尾留下「喜怒哀樂，一起走過；好的壞的，都是台灣；2017，紛擾與困難中我們仍然堅持往前；2018，願台灣所有人幸福共好。」的字句，和網友們分享心情，期許未來的一年，願台灣所有人幸福共好。1061231

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