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霧霾陪跨年！3年來最強空汙報到　101竟「整棟消失」

生活中心／綜合報導2017/12/31 16:33
▲101大樓消失在一片霧茫茫中。（圖／翻攝自環保署）
▲101大樓消失在一片霧茫茫中。（圖／翻攝自環保署）

出門跨年要注意！今（31）晚就是跨年夜，許多民眾會相約外出參加跨年活動，和親朋好友一起迎接2018年的第一刻，但由於大陸冷氣團南下狹帶境外污染物，今日恐成為近3年來空污最嚴重的一天，就連101大樓都被完全籠罩，消失在一片霧茫茫中。而氣象達人彭啟明稍早也在臉書po文提醒「西半部全面淪陷...能躲就躲吧！」

根據環保署最新空品資料顯示，西半部的空品指標（AQI）幾乎一片橘、黃色警示，甚至部分地區出現紅色警示，對所有族群都有不健康影響，環保署也預測這頗空汙將會影響至元旦中午，提醒敏感族群減少戶外活動，外出務必配戴口罩，做好個人防護。


▲環保署提醒馬公、中部及雲嘉南地區橘色提醒；馬祖、北部、竹苗、線西、麥寮、高屏及屏東（琉球）地區紅色警示，宜減少在戶外活動。（圖／翻攝自環保署）

中央氣象局科技中心主任鄭明典在臉書貼出雲圖解釋，「這股氣流流速（風速）並不特別強，因此混合稀釋過程相對緩慢，又剛好是目前空污指數最高的地方，所以是很值得注意」，並要大家「面對它」；而彭啟明則表示，台灣南北兩地，一邊是境外，一邊是本地伏兵，更不忘提醒「霧霾大軍，已經兵臨城下，陪我們來跨年。下午就會結合本地伏兵共同起義，西半部全面淪陷...能躲就躲吧！」


▲鄭明典表示，黃線劃的大約是往台灣而來氣流的中心線，它的出海位置距離台灣不特別遠，然後這股氣流流速（風速）並不特別強，因此混合稀釋過程相對緩慢。（圖／翻攝自臉書）

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