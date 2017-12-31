霧霾陪跨年！3年來最強空汙報到　101竟「整棟消失」

出門跨年要注意！今（31）晚就是跨年夜，許多民眾會相約外出參加跨年活動，和親朋好友一起迎接2018年的第一刻，但由於大陸冷氣團南下狹帶境外污染物，今日恐成為近3年來空污最嚴重的一天，就連101大樓都被完全籠罩，消失在一片霧茫茫中。而氣象達人彭啟明稍早也在臉書po文提醒「西半部全面淪陷...能躲就躲吧！」

根據環保署最新空品資料顯示，西半部的空品指標（AQI）幾乎一片橘、黃色警示，甚至部分地區出現紅色警示，對所有族群都有不健康影響，環保署也預測這頗空汙將會影響至元旦中午，提醒敏感族群減少戶外活動，外出務必配戴口罩，做好個人防護。