竹縣查獲50噸牛樟木價逾千萬　山老鼠集團牢中跨年

新竹縣政府警察局橫山分局、竹東分局以及刑事警察大隊偵二隊、科偵隊、調查局新竹市調查站由新竹地檢署檢察官蘇恒毅指揮，會同航業調查處臺中站、林務局竹東工作站及臺中市警察局清水分局等單位，兵分三路同步在北部、中部執行搜索，破獲全台最大牛樟木收贓倉庫，查扣牛樟木等珍貴林木逾50公噸，市價超過新臺幣一千萬元。

跨年倒數計時聲中，新竹縣警察局仍然力求表現，今（31）日下午在林務局竹東工作站召開記者會，公布破獲山老鼠集團佳音；指出羅姓男子與多名逃逸外勞合作，盜伐台灣珍貴林木，特別是牛樟木，羅嫌指揮外勞負責工廠木頭之搬運及加工，並與各地山老鼠聯繫收購牛樟木，且加工培育牛樟芝，一條龍作業讓陣容日益龐大。

警局長張榮興表示，流竄於山區之山老鼠相當狡猾，極其小心躲避警方查緝，增加警方查緝之難度，也令民眾深惡痛絕，為能夠一網打盡山老鼠集團，警方日以繼夜進行情資蒐報，俟時機成熟後，便會同各單位兵分多路同步執行，共查獲以羅姓男子為首的5名犯嫌；於牛樟木工廠內更發覺培育中之牛樟菌株，手法相當專業，全案依組織犯罪條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌將犯嫌移送新竹地方法院檢察署偵辦，並建請檢察官聲押犯嫌。



▲嫌犯雇用逃逸外勞、勾結山老鼠、培育牛樟芝，一條龍作業銷贓，犯案陣容龐大。（圖／記者常似虎攝 , 2017.12.31）

縣長邱鏡淳在記者會表示，縣府警察局一直以來守護原鄉治安不遺餘力，為了維持原鄉美好純樸山林不受山老鼠侵害，有效維護原鄉治安，縣府團隊將積極貫徹落實部落警政政策，打擊原鄉販毒集團，查緝山老鼠，持續守護山林，延續青山綠水。