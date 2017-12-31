平穩收官 陸GDP估年增6.9%左右

陸媒華爾街見聞指出，2017年，中國製造業PMI一直保持在51%以上，個別月份一度達52%以上，2017年平均值為51.6%，高於2016年1.3個百分點；整體走勢平穩，波動較小。

中國國家統計局今天公布數據，中國12月官方製造業PMI為51.6%，連17個月站穩榮枯線上方。低於市場先前預期的51.7%，11月該數據為51.8%。該指數自2016年10月以來連續15個月保持在51%以上較高水準。

另一方面，中國大陸12月非製造業商務活動指數（近似服務業PMI）達到55.0%，升幅0.2個百分點。2017年以來，除8月份外，該指數均保持在54%以上，2017年均值較2016年同期上升0.9個百分點，達到54.6%。

大公網報導，中國物流資訊中心分析師陳中濤指出，基於PMI判斷，2017年全年經濟成長為「6.9%左右」，高於中國政府年初設定的「6.5%左右」，他預計，2018年經濟成長將保持在「6.5%左右」。1061231