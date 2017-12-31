阿富汗人愛用1月1日當生日 理由好新奇

（中央社喀布爾31日綜合外電報導）許多阿富汗民眾不知道自己真實的出生日期，只好選擇1月1日作為自己的生日；然而許多人即使知道確切的生日，也常常把1月1日當作生日。原因何在？
1月1日是艾拉維（Samad Alawi）的生日，也是他的妻子、2個兒子、32個友人和數千名阿富汗民眾的生日。
法新社報導，由於缺乏出生證明或官方紀錄，許多阿富汗民眾長久以來使用季節或歷史事件來協助判斷年齡。
但像臉書這類會要求用戶登記生日的社群媒體網絡興起，加上護照與簽證的要求越來越多，迫使阿富汗民眾自己挑選生日日期－任何日子都好。
1月1日就成了阿富汗民眾常見的選擇，雖然這個日期實用性多過於舉行生日派對。
43歲的艾拉維說：「似乎所有阿富汗民眾的生日都是1月1日。」
即使知道真實出生日期的民眾也往往選擇1月1日作為生日，因為他們覺得把生日從僅在阿富汗與伊朗使用的伊斯蘭曆法（Hijri）換算成西曆生日太過麻煩。
伊斯蘭曆法的元旦通常對應西曆的3月21日。
艾拉維告訴法新社：「我2014年第一次創建臉書帳號時，從選單中選擇1月1日作為生日就簡單多了。」
「網路很慢，要把生日轉換成西曆日期也很困難。」
即使多數阿富汗民眾持有的官方身分證（Tazkira）提供的資訊也不清不楚，身分證上的年齡竟是用外表來判斷。
現年34歲的哈迪（Abdul Hadi）告訴法新社：「我的身分證寫著我在伊斯蘭曆1365年（西元1986年）時是3歲。這是我身分證核發的那一年。」
「阿富汗身分證上沒有出生日期的欄位。如果你沒有出生日期的紀錄，又怎麼能記住自己的生日？」
阿富汗當局正在試圖改變這樣的窘況。（譯者：中央社李佩珊）1061231