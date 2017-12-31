阿富汗人愛用1月1日當生日 理由好新奇

（中央社喀布爾31日綜合外電報導）許多阿富汗民眾不知道自己真實的出生日期，只好選擇1月1日作為自己的生日；然而許多人即使知道確切的生日，也常常把1月1日當作生日。原因何在？

1月1日是艾拉維（Samad Alawi）的生日，也是他的妻子、2個兒子、32個友人和數千名阿富汗民眾的生日。

法新社報導，由於缺乏出生證明或官方紀錄，許多阿富汗民眾長久以來使用季節或歷史事件來協助判斷年齡。

但像臉書這類會要求用戶登記生日的社群媒體網絡興起，加上護照與簽證的要求越來越多，迫使阿富汗民眾自己挑選生日日期－任何日子都好。