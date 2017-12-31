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雨遮不計坪 房仲：注意漏水遮陽問題

中央社2017/12/31 16:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北31日電）從明天起房屋的雨遮和屋簷不計坪、不計價，消費者若明年起買預售屋，房仲提醒，若是看到沒有雨遮、屋簷的房屋，要特別注意時間久了之後的窗縫漏水和遮陽問題。

從明天起新申請建照房屋雨遮和屋簷不計坪、不計價；但市面上的中古屋和新成屋則要再細分民國100年5月前申請建照房屋，雨遮和屋簷通通計坪又計價；100年5月到106年12月31日申請建照房屋計坪、不計價。

台北市不動產仲介經紀業公會公關委員會主委張欣民表示，雖然雨遮和屋簷占整體房屋面積不大，但有它一定的遮雨、遮陽功能，有些豪宅的雨遮和屋簷還要特別設計，以搭配整體建築風格和美學，為整棟建築更添美感和附加價值，並非所有的雨遮和屋簷都是只為了灌坪數而用。

張欣民指出，購屋人若是明年起打算買新年度才申請建照的預售屋時，務必注意雨遮和屋簷是否存在，若是整棟建築風格採取無雨遮和屋簷的設計時，要特別注意時間久了之後，窗縫是否有漏水的惱人問題，以及陽光直射入內造成室內燥熱的問題。

張欣民推估，明年台灣房市會因為雨遮和屋簷不計坪、不計價的規定，導致許多建商搶著在106年底之前申請建照，這些新建築將陸續釋出到市場，可能會為餘屋所苦的市場再添更多變數。

他認為，由於新年份申請新建照的房屋，建商會將雨遮和屋簷的費用算入每坪單價內，單價會上漲，未來房屋的銷售難度也跟著拉高。1061231

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