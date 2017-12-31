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中央社

星酒吧推比特幣跨年活動 一晚要價38萬

中央社2017/12/31 16:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡31日綜合外電報導）新加坡一間號稱全球最高的虛擬貨幣酒吧推出跨年套裝活動，包含加長禮車接送和私人管家服務，但代價是一枚比特幣，現價近1萬3000美元（約新台幣38萬5000元）。

法新社報導，從位在摩天高樓45樓的「天際線」（Skyline）向外望去，可俯視新加坡閃耀的水岸夜景。這間酒吧提供香檳、生蠔和魚子醬，保證讓派對人士度過充滿奢華享受的一晚。

但想參加這場派對的代價不菲。比特幣價格今年來已翻漲超過25倍，本月中並衝上約1萬9500美元的空前新高價位。

「天際線」在除夕夜舉辦名為Bianco的主題派對，參加者須身著白色出席，在享受一晚的美酒和盡情跳舞後，可觀賞水岸的跨年煙火。

這並非「天際線」首次舉辦跨年活動，但卻是首次推出以比特幣計費的套裝活動，消費者也能以一般現金支付。

酒吧經理拉加馬尼坎（Subaish Rajamanickam）表示，許多人向他們詢問比特幣的套裝活動，但至今仍無人登記參加。

「天際線」之所以有此構想，是因為舉辦過專為新加坡蓬勃發展的金融科技業人士設計的虛擬貨幣主題之夜，並大受歡迎。他們也是新加坡首間接受虛擬貨幣付款的酒吧，消費者可使用比特幣的對手以太幣支付。

儘管如此，大多數酒吧客人仍選擇以一般貨幣結帳。由於比特幣價格飆漲，且近期價格劇烈波動，部分客人也對以比特幣結帳抱持懷疑態度。

47歲的財務顧問康貝爾（Spencer Campbell）便表示：「在目前市場環境下，用虛擬貨幣付酒錢或進行其他交易太貴了。」（譯者：中央社張正芊）1061231

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