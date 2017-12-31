東南亞地緣政治多變 南海議題外冷內熱

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）2018年將屆，熟悉東南亞研究的學者分析，東南亞地緣政治仍詭譎多變，南海議題「外冷內熱」是現階段最貼切的形容詞，雖盼尋平衡點，但全力拚經貿仍是東協當務之急。

熟稔東南亞區域研究的南洋理工大學兼任講師李氣虹告訴中央社記者，美國總統川普與歷任總統行事風格大相逕庭，歷任美國總統多半秉持美國普世價值而行，但川普似對中國大陸採取更多遷就態度，可能有不少人認為美國逐漸認可大陸是第2大強國的地位。

李氣虹指出，東南亞國家面對這種的複雜的區域態勢，多半會重新評估本身的地緣政治之中的最大戰略利益。