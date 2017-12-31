東南亞地緣政治多變 南海議題外冷內熱

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）2018年將屆，熟悉東南亞研究的學者分析，東南亞地緣政治仍詭譎多變，南海議題「外冷內熱」是現階段最貼切的形容詞，雖盼尋平衡點，但全力拚經貿仍是東協當務之急。
熟稔東南亞區域研究的南洋理工大學兼任講師李氣虹告訴中央社記者，美國總統川普與歷任總統行事風格大相逕庭，歷任美國總統多半秉持美國普世價值而行，但川普似對中國大陸採取更多遷就態度，可能有不少人認為美國逐漸認可大陸是第2大強國的地位。
李氣虹指出，東南亞國家面對這種的複雜的區域態勢，多半會重新評估本身的地緣政治之中的最大戰略利益。
他以新加坡為例，認為如何因應全球經貿局勢發展仍是今後最大的挑戰。尤其，川普上台後的保護主義色彩愈來愈濃，反觀大陸透過一帶一路在全球經貿場域與美國較勁，相信這也是今年新加坡等東南亞國家必須面對的課題。
另外，南海議題討論仍未退燒，布拉格中歐政治經濟研究所所長鄭宇欽指出，南海議題是東南亞國家關切的「熱點」，不過，「外冷內熱」可能是現階段最貼切的形容詞，東協相關國家應暫不會和大陸明顯抗衡或衝突。
鄭宇欽認為，新加坡2018年擔任東協輪值主席國，一般認為全力發展經貿課題仍是當務之急。雖然新加坡昔日多半以美國馬首是瞻，但面對美中複雜的博弈局勢，新加坡的態度會不會進一步「調整」，仍值得觀察。1061231