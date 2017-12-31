Rain來台跨年中文問好 最想看101煙火

（中央社記者江佩凌台北31日電）國際巨星Rain今晚將在台北跨年，下午彩排時，Rain一出場就先用中文問好，讓在場聚集觀眾尖叫聲不斷，他表示，期待可以近距離觀賞101煙火秀，並將在台灣首次演唱新專輯歌曲。

由台北市政府與三立電視共同舉辦的「2018臺北最High新年城」將在今晚7時登場，由曾寶儀、KID林柏昇聯手主持，演唱卡司包括周湯豪、盧廣仲、畢書盡、蔡健雅、韋禮安、頑童MJ116、丁噹、艾怡良、林明禎、鬼鬼、韓國新生代男團IN2IT及韓星Rain等。

根據新聞稿提到，第五度來台的Rain，這次登上台北跨年晚會活動，下午在舞台彩排時，雖然戴著墨鏡仍不減帥氣魅力，和大家親切揮手並用中文打招呼，今晚他將演唱歌曲La Song、Rainism，其中新曲GANG，將在跨年晚會舞台上於台灣首次演唱。