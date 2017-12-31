Jessica首度來台跨年　祕密練唱中文歌甜獻粉絲

韓流女神Jessica（鄭秀妍）將於今（31日）晚現身「2018飛躍桃園直達美好跨年晚會」，一下飛機Jessica便馬不停蹄直奔舞台彩排，面對15度的低溫，讓只穿一件毛衣的Jessica在舞台上忍不住直喊冷，但看到久候的粉絲報以熱烈尖叫，讓Jessica也敬業地賣力演出。
Jessica彩排時對每個細節要求嚴謹，從第一首〈Summer Storm〉，到〈Wonderland〉都絲毫不馬乎。為了台灣粉絲，Jessica還祕密練了一首華語歌，排練現場也與歌迷用中文互動：「你們好嗎？」、「留到晚上再一起尖叫！」、「好開心見到你們！」展現十足親和力。
▲Jessica來台跨年。（圖／公關照，2017.12.31）
其中Jessica因為寒冷頻頻打噴嚏，主辦單位也貼心遞上暖暖包，Jessica則俏皮地用中文笑說：「我要兩個。」兩手握著暖暖包的Jessica，不忘跟舞群們一起共享：「還要一個。」笑翻了現場工作人員。
原本經紀公司表示Jessica彩排過程全程不能拍攝，但是現場看到底下粉絲實在太多太熱情，Jessica當場大方走到台前跟粉絲歌迷們互動，揮手讓他們拍照，彩排的一個多小時過程中，人潮幾乎占滿舞台前方廣場，可見Jessica的女神魅力不容小覷。
▲Jessica來台跨年。（圖／公關照，2017.12.31）