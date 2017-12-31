Jessica首度來台跨年　祕密練唱中文歌甜獻粉絲

韓流女神Jessica（鄭秀妍）將於今（31日）晚現身「2018飛躍桃園直達美好跨年晚會」，一下飛機Jessica便馬不停蹄直奔舞台彩排，面對15度的低溫，讓只穿一件毛衣的Jessica在舞台上忍不住直喊冷，但看到久候的粉絲報以熱烈尖叫，讓Jessica也敬業地賣力演出。

Jessica彩排時對每個細節要求嚴謹，從第一首〈Summer Storm〉，到〈Wonderland〉都絲毫不馬乎。為了台灣粉絲，Jessica還祕密練了一首華語歌，排練現場也與歌迷用中文互動：「你們好嗎？」、「留到晚上再一起尖叫！」、「好開心見到你們！」展現十足親和力。