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最髒境外空污來襲 李應元籲放員工假

中央社2017/12/31 17:20
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北31日電）今天是跨年夜，卻遭逢近3年最嚴重境外空污攪局。環保署長李應元呼籲，希望各遊樂園減少煙火排放，工廠能停工就停工、讓員工放假，民眾參加完活動就趕快回家、減少暴露。

2017年步入尾聲，許多縣市都舉辦跨年晚會，以迎接新的一年，但今天卻遭逢近3年最嚴重境外空污，行政院環境保護署今天下午召開記者會，說明空污狀況，李應元也提出3點呼籲。

李應元說，台北101跨年晚會已經減少超過一半以上的煙火發放數量，希望可以控管煙火發數的遊樂區，盡量減少排放空污，而在年假期間能夠停工的工廠，李應元也呼籲工廠能夠盡量停工，讓員工放假。

李應元表示，空污會影響人體的健康狀況，減少暴露時間就可以減少暴露量，希望民眾在參加完跨年活動、煙火結束後都不要在外面待太久、趕快回家。

李應元指出，氣候是影響空污很重要因素，很遺憾上天帶來霾害的新年禮物，雖然不能改變上天，但會持續加強內部能做的空污防制措施，且也期待風向能改變、改吹東風，把空污往日本琉球吹，加速台灣脫離空污影響。

另外，對於環團質疑每當受境外空污影響，環保署就大肆宣傳，境內空污影響嚴重時，環保署卻悄無聲息一事，李應元說，去年上任不久就增加國內固定污染源的秋冬兩季空污費，也研議了新台幣365億元的空氣污染防制行動方案，這都不是因為境外空污才做的，「這說法相當不公平」。1061231

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