NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈2017西灣夕陽　千人到場歡送親慈慈善會寒冬送暖　捐助冬令物資勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
運動

企排／黃建逢綁紅髮帶破「生日魔咒」　助台電13連勝

記者鍾東穎／台北報導2017/12/31 17:29
▲台電主攻手黃建逢本季新造型，他表示戴上紅髮帶讓他更專心。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.31）
▲台電主攻手黃建逢本季新造型，他表示戴上紅髮帶讓他更專心。（圖／鍾東穎攝 , 2017.12.31）

台電今(31)日喜迎13連勝，坐穩企排上半季龍頭寶座，主攻手黃建逢今天在場上過生日，無畏「生日魔咒」幫助球隊贏球。本季黃建逢換上全新造型，頭戴紅色髮帶，時時激勵自己「更專注在場上。」力拚得分王三連霸。

2017年最後一天，106年企業十三年甲級男女排聯賽，上半季最後一天賽程也在今天於台北新莊體育館進行。

職業生涯第一次在生日出賽的黃建逢表現亮眼，幫助台電以25:1833:3521:25直落三擊敗桃園石易，上半季以全勝戰績稱霸男子組。

黃建逢透露「昨天隊友有拿蛋糕幫我慶生，也收到球迷給的生日禮物。」感謝大家幫他慶生外，也將生日願望獻給球隊，「希望下半季繼續連勝。」今天比賽妻女也來到現場幫他加油。

剛過完27歲生日，黃建逢對於明年的期許，他希望國際賽的成績能更上一層，並透露「明年可能是最後一次打亞運。」希望能和過往隊友再次搭檔，像是旅外的「黑狗」的陳建禎和「光頭神舉」黃培閎。

連續兩屆拿下得分王的黃建逢，本季也特意在戴上紅髮帶，相當吸睛，他表示，自國家隊後開始留頭髮，髮帶不僅吸汗，又能幫助他專心在賽場上。特地選紅色也是為了配合球衣的顏色。

黃建逢今年上半季總計拿下191分、每局平均得3.98分，高居全隊第一，目前排在全聯盟第四。

關鍵字企業排球台電主攻手黃建逢生日魔咒
蔣智賢連7戰敲安　貢獻3分打點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan