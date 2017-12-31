企排／黃建逢綁紅髮帶破「生日魔咒」　助台電13連勝

台電今(31)日喜迎13連勝，坐穩企排上半季龍頭寶座，主攻手黃建逢今天在場上過生日，無畏「生日魔咒」幫助球隊贏球。本季黃建逢換上全新造型，頭戴紅色髮帶，時時激勵自己「更專注在場上。」力拚得分王三連霸。

2017年最後一天，106年企業十三年甲級男女排聯賽，上半季最後一天賽程也在今天於台北新莊體育館進行。

職業生涯第一次在生日出賽的黃建逢表現亮眼，幫助台電以25:18、33:35、21:25直落三擊敗桃園石易，上半季以全勝戰績稱霸男子組。

黃建逢透露「昨天隊友有拿蛋糕幫我慶生，也收到球迷給的生日禮物。」感謝大家幫他慶生外，也將生日願望獻給球隊，「希望下半季繼續連勝。」今天比賽妻女也來到現場幫他加油。

剛過完27歲生日，黃建逢對於明年的期許，他希望國際賽的成績能更上一層，並透露「明年可能是最後一次打亞運。」希望能和過往隊友再次搭檔，像是旅外的「黑狗」的陳建禎和「光頭神舉」黃培閎。

連續兩屆拿下得分王的黃建逢，本季也特意在戴上紅髮帶，相當吸睛，他表示，自國家隊後開始留頭髮，髮帶不僅吸汗，又能幫助他專心在賽場上。特地選紅色也是為了配合球衣的顏色。

黃建逢今年上半季總計拿下191分、每局平均得3.98分，高居全隊第一，目前排在全聯盟第四。