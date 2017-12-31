卑南族年祭傳承文化 迎新送舊

（中央社記者盧太城台東縣31日電）「年祭」是卑南族最重要的祭典，是全部族人參與的盛事，系列祭典除文化傳承、敬老尊賢的美德外，還有揮別陰霾，迎接新年到來的積極意義。

台東卑南族8社10部落，每年的12月底至隔年的1月初，舉辦將近15天的年祭活動，包括「少年猴祭」、「大獵祭」、「除喪祭」3個主要祭典。

率先登場的是「少年猴祭」，參加對象是國小一年級至國中三年級的部落青少年，分成訓練戰士、驅邪祈福和服從三階段。

過去卑南族青少年必須接受很長一段時間集中在「巴拉冠」 (聚會所)接受斯巴達教育，一方面訓練服從，一方面保衛家園，直到成年前接受最後的膽識 (刺猴)和幫忙部落祈福、驅邪後，才能離開聚會所。