名家論壇》侯漢廷／台灣貧富差距問題　尋求歷史有解嗎？

然而，上市櫃公司2017年全年獲利創下2兆元的史上最高紀錄，且已連續3年創新高。台灣顯然分成兩個世界：固定薪資的受薪階級長期低薪，甚至實質薪資停留在16年前的水準；反觀資產階級的上市櫃公司，電子、機械、券商等逐年創造高獲利。簡言之：貧富差距。

蔡總統說幫台灣青年加薪到3萬只是夢想，根據主計總處的調查，台灣約有305萬人月薪不到3萬，占全體受雇者34%。同時，非典型就業人口也在今年突破歷史新高，到達80萬人口。降低非典型就業是蔡總統2016年競選的政見，而徐國勇如今卻說，該如何解決必須再研究。

台灣的貧富差距依照五等分位家戶差距倍數，2009年為6.34倍，到2015年降低為6.06倍，然而2016年卻又上升到6.08倍。在台灣最富裕的1%家庭掌握全台灣14%的財產。

但若放到全世界，這樣的貧富差距幾乎微不足道。

2017年，最有錢的8名富豪財產便能相當世界一半人口財富總和，超過4000億美金。而在2015年，卻還需要62個人；2014年，則是85人。2010年，則是388名富豪的財產總和才能有世界一半的財富。

趨勢來看，財富聚集在越來越少人的手中。全球貧富差距越來越大，這是歷史上的必然嗎？過去人類文明歷史上，有沒有哪些緩解貧富差距的成功方法呢？

史丹佛大學教授歷史學者Walter Scheidel在今年初出版的書籍《大調平器》便在探討這個問題。然而，答案卻是悲觀的。

學者在書中指出，綜觀歷史上，財富的不平等，並沒有自帶毀滅基因。會因為權力與財富彼此交織、交相鞏固，不斷繼承給下一代。各國貧富差距的狀況，不是長期處在很高的水平，便是不斷擴大。和平削減貧富差距的案例幾乎沒有發生。而人們所期望、沒有動亂，和平穩定發展的社會只會持續加大貧富差距。

看起來很悲觀，是吧？

他說，歸根結柢只有兩種方式能縮短貧富差距。就是大規模暴動和瘟疫。

大規模暴動又可分為全民動員戰爭、變革性革命和國家崩潰。學者認為，與小打小鬧的內戰或是農民起義不同，在現代民族國家的全民動員戰爭，能極大合理化國家「劫富」。兩次世界大戰，國家發展轉移到軍工業，必須採取高昂的稅收，美國的所得稅與財產稅分別增加了九成與八成。戰爭也使得全球資本貿易停滯，富人賺錢的途徑減少，同時戰爭帶來的通貨膨脹，使得許多人的存款成為廢紙，在德國，一個麵包曾經賣到一萬億馬克，巨大的消耗與破壞，都使得富人遭受巨大的損失。

在歷史上，富人與權力的勾結非常緊密，古羅馬的執政官與平民間的財富差別，幾乎可類比於當今比爾蓋茲與一般平民的差別，然而比爾蓋茲的財富來自於正當經商，但執政官卻是倚靠權力搜刮百姓得來。古代富人倚靠權力得到庇護，有權者透過腐敗攫取財物，這些地位、關係和保護都會隨之消失，富人當然要承擔慘重的損失。

最後，便是大規模的瘟疫了。黑死病時，歐洲一億人口死了兩千萬人，死亡的多是大量的勞動力，改變了勞動市場的供需關係，因此地主為了找農民耕田，不得已提高農民的待遇。因此在黑死病後的一段時間，歐洲農民生活條件大幅好轉，而地主的收益大幅降低。

顯然的，只有大規模的死亡，才有辦法緩解貧富差距。縱使在二戰結束後小羅斯福推動新政一度緩解貧富差距拉大，然而作者認為，那是因為在戰爭後的大規模破壞，政府權威提高，百廢待興，才有機會與能力推行政策，放在現今要想推動相關政策，是有難度的。

難道縮短貧富差距沒有解方嗎？學者認為，該做的政策都有方案，困難的地方在如何推行。因為改革必定違反既得利益者的利益。比如台灣突然要增加富人稅，哪個立委改提，他下次就不用選了。

別的不提，勞基法修正案明顯不利勞工，民進黨卻要硬幹，不就是這個道理嗎？

歷史上人類很難擺脫財富不平等的命運，或許台灣也沒辦法。

●作者：侯漢廷／新黨新思維中心主任

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