揮別2017！2018年十大「國際重頭戲」陸續登場

4年一度的冬季奧林匹克運動會，2月9日將在南韓平昌登場。由於北韓在2017年頻射飛彈又核試，會場距離北韓邊界短短80公里，維安方面成為各國關注的問題；至於賽事部分，奈及利亞派隊挑戰女子雪車項目，而這也是非洲國家第一次有選手參加冬奧。

今（31）日是2017年的最後一天，即將迎接新的一年到來，而2018年又有哪些值得關注的大事件呢？美國電視新聞網（CNN）特別整理出全球10大「國際重頭戲」，趕快筆記下來，2018年千萬不要錯過啦！

2. 王室婚禮、王室寶寶

英國王子哈利和未婚妻梅根馬克爾（Meghan Markle）日前宣布預計於5月19日在溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行婚禮，威廉王子和凱特王妃也將在4月喜迎第3個孩子，2018年春天對英國王室而言可說是雙喜臨門。

3. 世界杯足球賽

第21屆國際足總世界盃（FIFA World Cup）將在6月14日開踢，32支國家隊將在俄羅斯爭奪最高榮譽。每每到了世足賽，總教人熱血沸騰，據美國哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）報導，目前預測德國隊最具冠軍相。

4. 一般人也能登陸月球

矽谷新創公司「月球快遞」（Moon Express）表示，2018年絕對會送太空船上月球，若成功將會創下私人企業首例。他們也宣布，最終目的是將人類送上月球，開採當地自然資源。

5. 期中選舉

美國11月6日將舉行國會期中選舉，改選眾議院所有435席次，100席的聯邦參議員也將改選34席，將會是總統川普上任以來首次接受選民嚴格檢驗。

6. 飛向南極洲

在2018年，史上第一個商用航班將從阿根廷最南端出發，將旅客送至南極半島附近的西摩爾島（SeymourIsland）阿根廷基地，去南極洲不再只能花鈔票包機前往了！

7. 開啟時間膠囊

1968年豎立位在德州阿馬里洛（Amarillo）的氦時柱紀念碑（Helium Time Columns Monument）時，在內部放置了時間膠囊，並預計在25、50、100和1000年後開啟。時隔50年，2018年將開啟其中一個時間膠囊，也讓大眾期待這半個世紀來，摻雜了哪些遺憾及驚嘆。

8. 鐵達尼號探索旅程

鐵達尼號迷注意了！2018年5月起，只要付10萬美元（約新台幣301萬元），就有機會透過潛水探索這艘命運多舛的郵輪殘骸，雖然價格昂貴，但事實上相當於1912年鐵達尼號頭等艙乘客的船票價格。

9. 「電競」登世界舞台

電競2018年將在雅加達舉行的第18屆亞運初登場，能登上亞運這個僅次於奧運會的最大綜合體育賽事，稱得上是電競的一大步。

10. 歷史事件之重大紀念

2018年將標誌第一次世界大戰1918年結束100週年。除此之外，1918年西班牙大流感也屆百年，這波H1N1流感造成全球5億人感染、5000萬到1億人死亡。同時，2018年是美國民權鬥士馬丁．路德．金恩（MartinLuther King Jr.）和紐約聯邦參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺50週年、及1993年成立的歐洲單一市場（EuropeanSingle Market）25週年。