中央氣象局　遠海漁業氣象預報（甲）

發布時間：１０６年１２月３１日１６時３０分有效時間：自１月１日０時起至１月３日２４時止

＊黃海南部海面１日西北轉東南風５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級小浪至中浪晴時多雲２日東南轉東北風４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下下午再轉４至５陣風７級中浪轉小浪再轉中浪多雲局部雨３日東北轉偏北風４至５陣風７級下午轉５至６陣風８級中浪轉大浪多雲局部雨

＊花鳥山海面１日偏北轉偏東風４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下中浪轉小浪晴時多雲２日偏東風４級陣風６級以下上午轉４至５陣風７級小浪多雲局部雨３日偏東轉東北風４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級小浪轉中浪陰局部雨