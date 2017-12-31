NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈2017西灣夕陽　千人到場歡送親慈慈善會寒冬送暖　捐助冬令物資勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

中央氣象局　遠海漁業氣象預報（甲）

中央社2017/12/31 17:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

發布時間：１０６年１２月３１日１６時３０分有效時間：自１月１日０時起至１月３日２４時止

＊黃海南部海面１日西北轉東南風５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級小浪至中浪晴時多雲２日東南轉東北風４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下下午再轉４至５陣風７級中浪轉小浪再轉中浪多雲局部雨３日東北轉偏北風４至５陣風７級下午轉５至６陣風８級中浪轉大浪多雲局部雨

＊花鳥山海面１日偏北轉偏東風４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下中浪轉小浪晴時多雲２日偏東風４級陣風６級以下上午轉４至５陣風７級小浪多雲局部雨３日偏東轉東北風４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級小浪轉中浪陰局部雨

＊浙江海面１日東北轉偏東風５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級上午再轉４級陣風６級以下大浪轉中浪晴時多雲２日偏東風４級陣風６級以下中浪轉小浪陰時多雲局部雨３日偏東風４級陣風６級以下晨轉５至６陣風８級小浪轉中浪再轉大浪陰局部雨

＊東海北部海面１日偏北轉東北風５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級上午再轉４級陣風６級以下大浪轉中浪晴時多雲２日東北風４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級中浪轉小浪晴時多雲３日東北轉偏北風４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級小浪轉中浪多雲局部雨

＊東海南部海面１日偏北轉偏東風５至６陣風８級晨轉４至５陣風７級大浪轉中浪晴時多雲２日偏東風４至５陣風７級晨轉４級陣風６級以下晚再轉４至５陣風７級小浪至中浪陰時多雲局部雨３日偏東轉東北風４至５陣風７級上午轉５至６陣風８級小浪至中浪陰時多雲局部雨

員警妻子陳屍暗巷 頭部疑遭重林莫凡率培訓隊拿勝 拚爆米...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan