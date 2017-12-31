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中央社

林莫凡率培訓隊拿勝 拚爆米花季後賽

中央社2017/12/31 17:34
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯台北31日電）爆米花棒球聯盟今年最後一日賽程結束，目前除合作金庫穩居第1外，2到6名形成拉鋸；亞運大學培訓隊先發投手林莫凡8局好投，率隊以4比1擊敗台中運動家隊，力拚季後賽。

爆米花從11月初開打，例行賽將一路打至明年1月7日，例行賽戰績第1名直接晉級總冠軍賽，2、3名球隊則將在季後賽爭取另一張總冠軍戰門票。

目前合庫拿下22勝5敗，戰績獨走，幾乎確定提前搶下冠軍賽門票，2到6名分別為台灣電力、台北興富發、亞運大學培訓隊、新北市隊、崇越隼鷹隊戰績拉鋸，力拚兩張季後賽門票。

今年最後一日賽程，亞運大學培訓隊由林莫凡先發，用101球投完8局，僅被敲出3支安打，投出2次三振，失掉1分責失分，有效壓制台中運動家隊打線，加上開賽隊友積極搶分，首局靠著接連4支安打、保送，攻下3分、取得領先，8局下半再靠保送、犧牲觸擊、安打多添1分保險分，拿下勝利。

亞運培訓隊目前31場比賽打完，戰績17勝14敗，排名第4，接下來僅剩2場比賽， 若能全部拿勝就有機會擠進前3名、取得季後賽門票。

今天另一場比賽由目前排名第2的台灣電力與新北市隊交手，台灣電力先發投手王宗豪7局好投壓制，加上隊友全場敲出18支安打，李育全首局就開轟，單場3安3打點，率隊以10比1拿下勝利，戰績繼續維持第2。1061231

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