環保又出手 長白山建高爾夫球場遭批

報導回顧違規開發過程。6家公司2009年與當地政府簽訂協議，興建長白山國際旅遊度假區，撫松縣以籌備第12屆全國冬季運動會和運動員公寓的名義，向吉林省和中國國家有關部門申請建設用地獲批。

央視新聞報導，2009年12月以前，長白山松谷高爾夫球場、白樺高爾夫球場和森林別墅所在的位置還是成片的綠色林地，到了2011年，這裡就陸續被開發，露出大片黃斑。

由於監管不力，違建所在地、吉林省白山市下轄的撫松縣已有國土、林業、住建、經濟開發區4位負責人受到了處理。

（中央社台北31日電）中國大陸中央環保督察組繼日前批評海南省「鼓了錢包毀了生態」，痛批房地產開發對生態的破壞後，今天砲火瞄準吉林省，批評當地政府縱容開發商在長白山上違法開發高爾夫球場、建別墅。

值得注意的是，中國國家林業局當時在使用林地審核同意書上，註明「不得隨意更改設計和建設國家禁止供地的高爾夫球場、別墅類房地產」。

那一屆冬季運動會的分賽場並沒有落到長白山，但報批的這兩個項目卻變成了高爾夫球場和別墅群。

報導說，面對這個人民幣230億元（新台幣1064億元）的建案，幾級政府全力推進，一路開綠燈，讓開發商經營高爾夫、蓋別墅，造成生態破壞，350多公頃林地被砍伐、被損毀。

中央第一環境保護督察組8月進駐吉林省，10月1日對高爾夫球場所在的撫松縣政府下達取締函，原有土地恢復原批覆用途。

但整起事件要妥善落幕還有兩項棘手難題，首先，當年政府與企業簽訂的保障協議上，企業曾提出「經營過程中因為經營用途遭受處罰」，政府「應承擔全部責任並賠償全部損失」。

此外，當初以「運動員公寓」的名義，報批建設的180戶別墅至今也沒有產權，對那些買房子的民眾來說，今後的出路也是個難題。1061231