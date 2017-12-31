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雲林跨年首部曲　萡子寮送夕陽

記者洪佳伶／雲林報導2017/12/31 18:20
▲縣長李進勇與跨年表演團隊薩克斯風樂團合奏一曲。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.31）
▲縣長李進勇與跨年表演團隊薩克斯風樂團合奏一曲。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.31）

為感恩2017，迎接新的年度到來，雲林特別規畫「萡子寮送夕陽、劍湖山跨年煙火、迎晨曦暨元旦健走」幸福雲林愛分享，歡喜迎接2018幸福雲林三部曲接力登場，讓縣民老少都有機會共襄盛舉。首部曲今日下午隆重登場，今天邀請建陽國小陶笛隊、下崙國小烏克麗麗、虎尾東區扶輪社薩克斯風愛樂團、彩色海洋樂團、街頭藝人協會及雙廖樂坊一起來告別感恩2017，迎接美好的2018。


▲雲林跨年首部曲，萡子寮送夕陽。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.31）

縣長李進勇表示，送夕陽代表一份對過去一年種種的感恩，尤其今年對我們雲林意義更重大，因為雲林成功的辦理台灣燈會，整個縣府及縣民上下齊心的籌辦，寫下光榮的一刻，近3年來縣府團隊在各方面縣政上努力突破，達成麥電促協金法制化、六輕停燒石油焦、台大雲林分部學士後護理學系招生等，並解決了祥瑞大樓、社口等多項懸而未決的問題，更積極推動了學童免費喝牛奶、國中小教科書免費、國二女生免費施打子宮頸疫苗、一鄉鎮一長青食堂、樂齡中心及長照2.0佈建等多項福利政策，另外，祖孫托育加倍補助及夜光天使國中班更為全國首創之福利措施。我們懷著感恩的心，在2017年的最後一天，一起送走今年最後一道夕陽。

今天送完夕陽，歡迎鄉親到劍湖山參加跨年觀賞煙火秀，一起倒數計時，緊接著到美麗的西螺大橋上欣賞晨曦之美共同迎接新的一年到來，元旦當天現場除有音樂演奏，可愛的雲林縣觀光吉祥物「奇萌籽」也會在那趣味互動，並發放限量活動毛巾、摸彩好康，雲林跨年精彩的三部曲活動，保證讓大家通宵達旦high翻天。


▲萡子寮送夕陽。（圖／記者洪佳伶攝 , 2017.12.31）

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