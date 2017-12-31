空污中跨年 少了煙火多了口罩

桃園環保局除啟動空氣品質惡化應變機制，也呼籲晚上參加跨年活動的民眾，務必配戴口罩，並確實將壓條與鼻梁密合，做好防護。

桃園市政府環保局表示，桃園今天上午降雨，降低霾害及沙塵的影響，不過中午過後雨勢漸停，導致細懸浮微粒（PM2.5）濃度逐漸升高，下午3時在觀音、桃園、大園、中壢測站都已經達到對所有族群不健康的紅色等級。

台中市政府表示，今天天氣晴朗，但這波境外污染物隨著東北季風南下，空氣品質可能受到衝擊，市府已嚴密掌握，除適時啟動應變，也會提醒民眾外出時留意個人防護措施。

至於今晚的雙主場跨年晚會，市府事前已宣布不施放煙火，改以雪花加上燈光秀代替，營造浪漫雪景跨年氣氛，希望由市府帶頭減碳。

台南市新聞暨國際關係處長許淑芬說，台南市政府依「台南市空氣品質惡化防制措施計畫」成立防制指揮中心，請參與跨年晚會民眾記得配戴口罩。今天會場也加強灑水，從早上9時30分開始到下午6時晚會開始前，至少會灑水4次，以減少揚塵。

許淑芬指出，中午看到現場已經在排隊的民眾有人未戴口罩，她除了提醒，並主動發給口罩。因跨年晚會場地靠近高鐵站且人潮聚集，為安全考量，禁止攜帶氣球、波波球、空拍機及施放煙火、鞭炮，將有警力巡檢勸導。

高雄市部分，截至中午有7處測站空氣品質指標（AQI）逾151，顯示對所有族群不健康，環保局已要求轄下前20大工廠在24小時內停止所有吹灰作業，並執行最大可能的降載減排措施；跨年晚會也沒有施放煙火。

高雄市環保局空污及噪音防制科長黃家俊說，霾害加上地面風速增強，南部地區可能引發揚塵，出現境外與本地污染疊加效果，影響時間預估會持續到元旦中午。環保局要求污染大戶降載，也加強灑水洗街。

高雄港也列入應變行列，要求所有進港船舶在離岸5浬內需將燃料由平均硫含量2.7%的重油，切換為0.5%以下的柴油，減少硫氧化物及細懸浮微粒生成，且所有配備有岸電設備的船舶，也將全面使用岸電。

屏東縣政府為減少空污，跨年晚會不放煙火，改以雷射等表演取代。環保局下午加強灑水，並呼籲民眾參加跨年晚會盡量騎腳踏車或Pbike前往。

另外，金門縣政府跨年晚會煙火特別選用較為環保的低碳煙火，以維護空氣品質。

台北市環保局空污噪音防制科長楊梅華指出，根據預測，北市AQI指標可能達150以上，環保局人員已在上午9時進駐防制指揮中心。

楊梅華表示，已請環保署協調台電公司對協和及林口電廠進行降載125萬瓩；加強土資場及營建工地洗掃、灑水，抑制塵土飛揚；攔查高污染車輛頻率增加2倍；透過Line、網站及跑馬燈呼籲跨年民眾戴上口罩等。

環保局也呼籲，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者以及心血管疾病患者，應盡量減少外出；這波冷氣團夾帶髒、冷空氣，提醒從事跨年活動民眾注意保暖，並做好個人防護工作。1061231