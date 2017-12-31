記者出書 寫活日本東南亞軼事

「經營粉絲頁是給自己喘息空間」，林翠儀說，後來自告奮勇為服務的新聞媒體網站定期供稿，自2015年起寫「日本自由行」專欄。

林翠儀在印刻文學出版「哈日解癮雜貨店」，自我介紹「寫日本新聞是工作，寫日本雜談是休閒」。平日工作是搜尋日本新聞，寫成符合新聞體例的報導。然而在找看素材的同時，經常看到報紙沒空間登的資訊，於是興起開粉絲頁的念頭。

（中央社記者羅苑韶台北31日電）今年有多位新聞工作者累積對一個國家或駐地長期觀察出版新書，哈日的林翠儀和東南亞住了16年的梁東屏以有別於新聞報導的寫作方式，描述台灣民眾較少探見的面向。

林翠儀說：「看台灣網路上那麼多談日本的資訊，講的日本事情都很表面。」她看不下去，一定要寫出日本社會文化真實面。

有10年記者資歷、近7年日文編譯的功力，「哈日解癮雜貨店」集結多篇故事。寫一家老書店店員突發奇想，把一本非小說類賣相不好的書，包起書皮，在封套上手寫推薦，還寫得密密麻麻。結果奇招奏效，造成話題，本書大賣。

書裡寫島根縣自嘲式地方宣傳，由於全國知名度排名一直處於後段班，島根縣展開「自虐行銷」，使用挖苦自己的行銷宣傳詞句。以及送米到教廷駐日大使館，要獻米給教宗，成功推銷小農村的神子原米，這些故事令人讚嘆日本來自地方的豐沛活力。

大多故事都是網路上公開資訊，林翠儀經常在挖掘找補充資料時，釣出更大的故事。例如找德島圖書館委外經營的新聞時，發現上勝町居民購物自己帶瓶子、雜貨店不提供袋子，積極環保訂下2020年沒垃圾的目標。

林翠儀和身為資深日劇部落格主「小葉日本台」的先生一起哈日，家裡日本推理小說超過500本，林翠儀20年前乾脆一心鑽研日語，方便直接到日本買推理小說來讀；推理小說之後，兩人又一起瘋日本動漫，「共同興趣每天都在發生」。

曾任平面媒體東南亞特派員，在東南亞住了16年的梁東屏在印刻文學出版「閒嗑牙＠東南亞」，他不保留寫「亂七八糟的泰國」，講述在佛教國家泰國，非法墮胎的業者將胎屍送往廟裡，買通殯葬人員混入廟裡的火化儀式。

曼谷市中心一座廟宇曾在存屍間找到2220具胎屍，因為那時寺廟正興建新的焚化爐，焚化服務暫停了2個月，發出異臭才導致整件事曝光。

泰國有刺青和尚，他們都是規規矩矩道地的出家人，很多和尚廟還對外營業刺青服務。美國影星安潔莉娜裘莉也多次到泰國刺青；商業化刺青之外，泰國仍保存傳統刺青，號稱法力佛印刺青可帶來好運。

他也側寫新加坡已故領導人李光耀等傳奇人物；還描述菲律賓前第一夫人伊美黛，1974年訪問北京時，用了點小手段見到毛澤東，至今住家客廳光是毛澤東對她行吻手禮的照片就有3張。1061231