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娛樂

楊蒨時高雄彩排火辣辣　許富凱鐵粉一早守台下

記者吳維書／台北報導2017/12/31 18:01
▲許富凱回鄉熱唱。（圖／民視提供 , 2017.12.31）
▲許富凱回鄉熱唱。（圖／民視提供 , 2017.12.31）

藝人楊蒨時與羅平、「台語天王」許富凱今（31）日下午出現在「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」彩排，楊蒨時一出場立刻吸引全場關注，一身性感冶豔舞台服裝的她害羞直呼，「我的天！全場就我一個人先穿秀服出場。」但她卻透露，「羅平的服裝比我還性感。」令粉絲相當期待羅平的好身材。

羅平聽到楊蒨時的稱讚，大方回應，「一般開叉都會開到胸部，最多到肚臍，我會開到小腿肚。」兩人直說首次來高雄夢時代跨年，前晚興奮到睡不著，更表示台下的粉絲尖叫聲是他們的動力來源，為了演出〈Funky那個女孩〉，兩人已經連續彩排一周，羅平掛保證，「我秘密健身好久，就是等今天，晚上要在後台練身，把腹肌『八位』朋友叫出來。」


▲楊蒨時（左）與羅平服裝火辣辣。（圖／民視提供 , 2017.12.31）

從歌唱節目《明日之星》出道的許富凱，今天也「包緊緊」現身彩排，他開心地說，「出道七年，第一次回家鄉跨年，我正港高雄旗山人，超興奮的！」他的鐵粉一早就守候在舞台下，只為親眼目睹偶像風采。許富凱見狀，連忙提醒歌迷，「記得吃飽穿暖，還要戴著口罩，你們要多照顧自己。」他透露，「爸媽等一下應該會在台下。」至於會不會怕爸媽久等？他笑喊，「他們一定要等我，因為要載我回家！」

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Jessica來台跨年　甜秀中文

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