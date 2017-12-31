楊蒨時高雄彩排火辣辣　許富凱鐵粉一早守台下

藝人楊蒨時與羅平、「台語天王」許富凱今（31）日下午出現在「2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對」彩排，楊蒨時一出場立刻吸引全場關注，一身性感冶豔舞台服裝的她害羞直呼，「我的天！全場就我一個人先穿秀服出場。」但她卻透露，「羅平的服裝比我還性感。」令粉絲相當期待羅平的好身材。

羅平聽到楊蒨時的稱讚，大方回應，「一般開叉都會開到胸部，最多到肚臍，我會開到小腿肚。」兩人直說首次來高雄夢時代跨年，前晚興奮到睡不著，更表示台下的粉絲尖叫聲是他們的動力來源，為了演出〈Funky那個女孩〉，兩人已經連續彩排一周，羅平掛保證，「我秘密健身好久，就是等今天，晚上要在後台練身，把腹肌『八位』朋友叫出來。」