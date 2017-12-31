紐約時報廣場倒數 迎史上第二凍跨年夜

（中央社紐約31日綜合外電報導）受極地冷氣團影響，紐約時報廣場今年倒數降球活動，可能迎來史上第二凍的跨年夜。官員建議要赴時報廣場狂歡的人們以洋蔥式穿衣保暖，且不要喝酒並帶上數包暖暖包。
美聯社報導，酷寒的天氣已經使東北地區取消除夕到元旦的許多活動，但紐約市則不然，人們會在舉世聞名的降球活動前9小時，開始在時報廣場聚集。
「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）主辦跨年活動，總裁湯普金斯（Tim Tompkins）說：「數十萬人挺過這麼多年的寒冷天候，就為了絕無僅有的經驗，我們預料今年沒有不同。」
時報廣場最寒冷的除夕出現在1917年，當年午夜降至攝氏零下17度。今年因風寒指數為零，溫度料將降至攝氏零下12度左右，與1962年同為第二冷。
紐約市及紐約州衛生官員建議人們遮住所有暴露在外的皮膚，並戴上帽子、圍巾及手套。但官員不建議喝酒，因為酒精會加速身體散熱的速度。
紐約消防局（New York Fire Department）增派人員隨時待命，準備提供醫療支援，國家氣象局（National Weather Service）氣象專家也會在現場，與紐約市緊急事故管理人員一同監測氣候。（譯者：中央社鍾佑貞）1061231