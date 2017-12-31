紐約時報廣場倒數 迎史上第二凍跨年夜

（中央社紐約31日綜合外電報導）受極地冷氣團影響，紐約時報廣場今年倒數降球活動，可能迎來史上第二凍的跨年夜。官員建議要赴時報廣場狂歡的人們以洋蔥式穿衣保暖，且不要喝酒並帶上數包暖暖包。

美聯社報導，酷寒的天氣已經使東北地區取消除夕到元旦的許多活動，但紐約市則不然，人們會在舉世聞名的降球活動前9小時，開始在時報廣場聚集。

「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）主辦跨年活動，總裁湯普金斯（Tim Tompkins）說：「數十萬人挺過這麼多年的寒冷天候，就為了絕無僅有的經驗，我們預料今年沒有不同。」