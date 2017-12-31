NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈2017西灣夕陽　千人到場歡送親慈慈善會寒冬送暖　捐助冬令物資居家防護24小時錄影 每月只要100元！
中央社

全球跨入2018年 雪梨彩虹煙火揭序幕

中央社2017/12/31 18:04
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲最大城雪梨將以壯麗的彩虹主題煙火迎接2018年到來，象徵同性婚姻權利合法化的新頁。這場跨年慶典高度維安，為全球歡慶新年的熱潮揭開序幕。

法新社報導，全球第一場重大跨年活動預期將有超過150萬名觀眾湧入雪梨海灘，數噸煙火將照亮夜空。

絢麗繽紛的彩虹瀑布煙火將從雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）傾瀉而下，慶祝澳洲同性婚姻合法化。

好萊塢型男大叔休傑克曼（Hugh Jackman）將為這場跨年活動點綴星光，由他本人合作設計的20秒金銀煙火秀，圓了他長久以來想為家鄉設計煙火的心願。

2018年全球第一聲午夜鐘響接著將在亞洲響起，接著傳到中東、非洲、歐洲和美洲。全球各地將在光彩眩目的燈光秀下揮別2017年。

香港多棟建築物的屋頂將在一場10分鐘的音樂煙火表演下施放「流星」煙火。

新加坡有更多地標將參與跨年倒數派對，燈光與音樂的結合將照亮這個濱海國家的天際線。

東京民眾傳統上多半和家人在家中一起度過跨年夜，許多年輕人則選擇前往鬧區參加倒數活動。

杜拜以雷射秀搭配音樂投映在全球最高塔外牆，取代主要的午夜煙火表演。

莫斯科方面，主要大道和廣場將裝飾點綴迎接新年，36個主要景點將點燃煙火。

里約熱內盧方面，數百萬人將聚集在柯帕加巴納海灘（Copacabana beach）觀賞煙火，許多人穿著傳統白色服裝迎接新年。（譯者：中央社李佩珊）1061231

境外空污影響大 9縣市成立...國道近傍晚車流大　多處車速...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan