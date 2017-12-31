全球跨入2018年 雪梨彩虹煙火揭序幕

好萊塢型男大叔休傑克曼（Hugh Jackman）將為這場跨年活動點綴星光，由他本人合作設計的20秒金銀煙火秀，圓了他長久以來想為家鄉設計煙火的心願。

絢麗繽紛的彩虹瀑布煙火將從雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）傾瀉而下，慶祝澳洲同性婚姻合法化。

（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲最大城雪梨將以壯麗的彩虹主題煙火迎接2018年到來，象徵同性婚姻權利合法化的新頁。這場跨年慶典高度維安，為全球歡慶新年的熱潮揭開序幕。

2018年全球第一聲午夜鐘響接著將在亞洲響起，接著傳到中東、非洲、歐洲和美洲。全球各地將在光彩眩目的燈光秀下揮別2017年。

香港多棟建築物的屋頂將在一場10分鐘的音樂煙火表演下施放「流星」煙火。

新加坡有更多地標將參與跨年倒數派對，燈光與音樂的結合將照亮這個濱海國家的天際線。

東京民眾傳統上多半和家人在家中一起度過跨年夜，許多年輕人則選擇前往鬧區參加倒數活動。

杜拜以雷射秀搭配音樂投映在全球最高塔外牆，取代主要的午夜煙火表演。

莫斯科方面，主要大道和廣場將裝飾點綴迎接新年，36個主要景點將點燃煙火。

里約熱內盧方面，數百萬人將聚集在柯帕加巴納海灘（Copacabana beach）觀賞煙火，許多人穿著傳統白色服裝迎接新年。（譯者：中央社李佩珊）1061231