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中央社

境外空污影響大 9縣市成立指揮中心

中央社2017/12/31 18:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北31日電）2017年最後一天，境外空污攪局，由北至南逐漸影響台灣。環保署今天表示，北部、竹苗地區目前已達紅色等級，全台也有9縣市已經成立指揮中心。

2017年即將步入尾聲，許多縣市都舉辦跨年晚會迎接新年，不料台灣卻遭逢近3年最嚴重境外空污污染，環保署今天下午臨時召開記者會，說明最新空污狀況及預測。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽表示，這波境外空污早上對富貴角有影響，但目前北部及竹苗地區都已達紅色等級，台西、麥寮等地區也陸續受到影響，沿海地區測站測得的PM2.5的小時濃度已超過100微克／立方公尺、內陸地區小時濃度也有約70至80微克／立方公尺。

在雲嘉南地區，由於每秒風速已超過10公尺，台西、麥寮等地也有揚塵現象，細懸浮微粒（PM10）濃度最高260微克／立方公尺，高屏地區空污目前則仍屬於本地污染物累積造成。

張順欽表示，上海下午2時PM2.5小時濃度已達299微克／立方公尺，但在上海的這波污染物預計最快要到明天才影響台灣，且要看風向是否有改變，目前預估北部晚間空氣品質至少會有70至80微克／立方公尺、中南部則可能達80、90微克／立方公尺。

因應這波境外空污影響，環保署也加強管制污染源、啟動降載減排。環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德今天說，目前已有9個縣市包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣成立指揮中心，全國也有93家工廠配合減量排放。

蔡鴻德表示，環保署會持續關注空氣品質狀況，預計於晚上8時召開第三次應變專案會議，若有11縣市成立指揮中心，將依規定成立第一級中央指揮中心。1061231

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