境外空污影響大 9縣市成立指揮中心

（中央社記者吳欣紜台北31日電）2017年最後一天，境外空污攪局，由北至南逐漸影響台灣。環保署今天表示，北部、竹苗地區目前已達紅色等級，全台也有9縣市已經成立指揮中心。

2017年即將步入尾聲，許多縣市都舉辦跨年晚會迎接新年，不料台灣卻遭逢近3年最嚴重境外空污污染，環保署今天下午臨時召開記者會，說明最新空污狀況及預測。

環保署環境監測及資訊處處長張順欽表示，這波境外空污早上對富貴角有影響，但目前北部及竹苗地區都已達紅色等級，台西、麥寮等地區也陸續受到影響，沿海地區測站測得的PM2.5的小時濃度已超過100微克／立方公尺、內陸地區小時濃度也有約70至80微克／立方公尺。