肯亞巴士與貨車對撞 36慘死11傷

（中央社奈洛比31日綜合外電報導）肯亞警方表示，中部地區的裂谷省今晨發生巴士與貨車對撞事件，至少造成36人喪生和11人受傷。

「國家日報」（Daily Nation）和法新社報導，裂谷省（Rift Valley）交通警察首長艾羅姆（ZeroArome）表示：「如今死亡人數已增至36人。」他先前說有30人死亡，但後來有6名乘客在送醫後不治。

這起事故發生在凌晨3時，地點在納庫魯（Nakuru）通往艾多瑞特（Eldoret）的公路上一處惡名昭彰的路段。

相撞的是一輛由肯亞西部城市布希亞（Busia）發車的巴士，以及一輛由納庫魯出發的卡車。