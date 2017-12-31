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中央社

肯亞巴士與貨車對撞 36慘死11傷

中央社2017/12/31 18:18
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社奈洛比31日綜合外電報導）肯亞警方表示，中部地區的裂谷省今晨發生巴士與貨車對撞事件，至少造成36人喪生和11人受傷。

「國家日報」（Daily Nation）和法新社報導，裂谷省（Rift Valley）交通警察首長艾羅姆（ZeroArome）表示：「如今死亡人數已增至36人。」他先前說有30人死亡，但後來有6名乘客在送醫後不治。

這起事故發生在凌晨3時，地點在納庫魯（Nakuru）通往艾多瑞特（Eldoret）的公路上一處惡名昭彰的路段。

相撞的是一輛由肯亞西部城市布希亞（Busia）發車的巴士，以及一輛由納庫魯出發的卡車。

警方表示，事發路段這個月的交通事故死亡人數已經超過100人。

艾洛姆說，兩輛車的司機都喪生，死者中包括一個3歲孩童。

一位生還者在醫院病床上表示，事發時他在巴士後段座位上熟睡。「我只聽見一聲巨響，然後就哭叫聲四起。我坐在後段，因為雙腿被卡住了，過了些時間才獲救。上帝保佑，我才活了下來。我看到好些人命喪當場，屍體四分五裂。」

官方統計數字顯示，肯亞每年的車禍事故死亡人數約有3000人，但世界衛生組織（WHO）估計，死亡人數可能高達1萬2000人。（譯者：中央社林治平）1061231

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