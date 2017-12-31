親慈慈善會寒冬送暖　捐助冬令民生物資

寒冬歲末，社團法人親慈慈善會每年都會在年節將至的重要時刻，捐助冬令民生物資給需要社會溫暖的弱勢家庭，31日該會30多名會員專程南下，在彰化市介壽生活藝文館，捐贈民生物資給全市300戶的低收入戶，市長邱建富頒發感謝狀，感謝該會愛心不分地域，將溫暖帶給彰化市的弱勢族群。

這場溫馨的發放民生物資的活動，在該會理事長尤麗輝帶領之下，30多名會員一同出席，在106年的最後一天，讓弱勢家庭和大家一起相聚，感受年節的氣氛。這次發放對象為彰化市低收入戶，共有300戶受惠，發放物資一批(包含白米、麵條、沙拉油、醬油、洗衣精與衛生紙等)，以減輕他們的生活開銷與經濟壓力。