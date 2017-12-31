影／2017西灣夕陽　陳菊陪民眾到場歡送

31日上千民眾共聚高雄西子灣觀景平台，參與高雄市政府觀光局舉辦的歡送夕陽音樂會，在咖啡與音樂的陪伴下和2017年夕陽告別。高市府觀光局除了咖啡與音樂，更加碼舞蹈及餃子，陪遊客歡送2017最後一抹夕陽。西灣夕照是台灣著名十大美景之一，邀請大家在參加跨年晚會前，一起共聚西子灣跨年，來趟結合美食與行旅的假期小旅行。



▲西灣夕照是台灣著名十大美景之一，邀請大家在參加跨年晚會前，一起共聚西子灣跨年，來趟結合美食與行旅的假期小旅行。 （圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）



▲市府邀請大家在參加跨年晚會前，一起共聚西子灣跨年，來趟結合美食與行旅的假期小旅行。 （圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）



▲市長陳菊邀請大家在參加跨年晚會前，一起共聚西子灣跨年，來趟結合美食與行旅的假期小旅行。 （圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



▲在咖啡與音樂的陪伴下和2017年夕陽告別。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



31日適逢周日，下午三點過後，人潮將逐漸聚集高雄西子灣觀景平台，準備搶拍2017年最後一道日落。現場由國標舞世界金牌小舞后鄭玉歆與龔士泰用雙人舞倫巴帶來精彩表演，新古典室內樂團伴以望春風、滿山春色、青春嶺等耳熟能詳歌曲，觀光局搭配「暖冬遊高雄、高雄餃餃者」活動，特別在現場準備墨西哥傳統安帕娜餃99份供民眾品嚐，在美食及音樂的饗宴中譜下2017完美句點。



▲西灣夕照是台灣著名十大美景之一，邀請大家在參加跨年晚會前，一起共聚西子灣跨年，來趟結合美食與行旅的假期小旅行。 （圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



▲31日上千民眾共聚高雄西子灣觀景平台，參與高雄市政府觀光局舉辦的歡送夕陽音樂會，在咖啡與音樂的陪伴下和2017年夕陽告別。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2017.12.31）



▲觀光局搭配「暖冬遊高雄、高雄餃餃者」活動，特別在現場準備墨西哥傳統安帕娜餃99份供民眾品嚐，在美食及音樂的饗宴中譜下2017完美句點。 （圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）



▲高雄西子灣。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



曾局長說，不只西子灣，對岸的旗津沙灘吧與海韻露營區都是迎接2018的好所在，觀光局一直到農曆春節都有精彩活動，包括金獅湖蝴蝶園旁的流浪蝴蝶協卉，到107年1月7日前有一系列的表演活動及手作課程； 1月13ヽ20ヽ27日等周六在高雄市電影館有音樂展演；1月14日在壽山動物園有「壽山繽紛一整年」；1月21日在旗山公共體育場有走跳高雄魅力山城－旗山內門搖旗音樂會；1月28日下午，觀光局將再次於青年、民權路口封街舉辦懸日攝影活動；緊接著就是2月18日登場的高雄燈會藝術節，活動豐富多元，為避免假日塞車之苦，歡迎大家多多利用大眾運輸工具來一趟「暖冬高雄小旅行」。



▲現場由國標舞世界金牌小舞后鄭玉歆與龔士泰用雙人舞倫巴帶來精彩表演。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）