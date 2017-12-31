身聲劇場新基地 小劇場落腳淡水老街

（中央社記者汪宜儒台北31日電）新年新氣象，落腳淡水10多年的身聲劇場，將淡水老街街區藝術工坊打造成「身聲淡水小劇場」，107年1月5日開幕，可容納百名觀眾，是台灣劇場界缺乏已久的小劇場空間。

成立20年的身聲劇場，近12年來落腳淡水竹圍河岸邊的竹圍工作室，除了發表結合聲音、身體、戲劇的劇場作品，也與在地居民串連合作打造環境藝術節，打造出友善藝術家創作與生活的獨立空間。

身聲劇場的團長吳忠良去年向淡水藝術工坊提出駐館計畫，將3樓空間重新打造成黑盒子劇場。位於淡水老街街區後段的淡水藝術工坊，原本由淡水古蹟博物館管轄，未來將以小劇場的特色空間發展表演藝術創作。