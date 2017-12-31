身聲劇場新基地 小劇場落腳淡水老街

（中央社記者汪宜儒台北31日電）新年新氣象，落腳淡水10多年的身聲劇場，將淡水老街街區藝術工坊打造成「身聲淡水小劇場」，107年1月5日開幕，可容納百名觀眾，是台灣劇場界缺乏已久的小劇場空間。
成立20年的身聲劇場，近12年來落腳淡水竹圍河岸邊的竹圍工作室，除了發表結合聲音、身體、戲劇的劇場作品，也與在地居民串連合作打造環境藝術節，打造出友善藝術家創作與生活的獨立空間。
身聲劇場的團長吳忠良去年向淡水藝術工坊提出駐館計畫，將3樓空間重新打造成黑盒子劇場。位於淡水老街街區後段的淡水藝術工坊，原本由淡水古蹟博物館管轄，未來將以小劇場的特色空間發展表演藝術創作。
吳忠良說，自己多年在淡水生活、工作，希望這座小劇場的誕生，可以創造出屬於淡水的特色小劇場，「來到淡水，不只是吃小吃，看風景，可以有藝文展演的選擇，在地居民也能多走出家門、走進劇場，一同體驗藝術」。
「身聲淡水小劇場」預計於1月5日舉行開幕晚會，緊接著展開系列開幕暨募款演出，內容有親子戲劇也有打擊樂作品，除了身聲劇場的經典作品「老鼠娶親」、「無所不擊」，另有窮劇場的「懶繡停針」、妮妮與大錢的「完美情人蛋」，一路演出至月底。1061231