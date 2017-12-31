〈2018搶先看〉你不可不知 AR、VR 將改變餐

擴增實境 (augmented reality，AR) 的內容可以存在於葡萄酒瓶或 IKEA 的產品目錄裡，虛擬實境 (virtual reality，VR) 的體驗則更加細緻，從手持控制器到注視觸發器，都具有豐富的交互性。隨著蘋果 Apple (AAPL-US) 和谷歌 Google (GOOGL-US) 都推出擴增實境平台 (分別為 ARKit 和 ARCore)，臉書 Facebook (FB-US) 也大量投資虛擬實境 Oculus 耳機，亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 則推出擴增實境購物功能，AR 和 VR 將改變我們日常生活的每個部份。

AR 和 VR 也開始在食品行業裡伸出觸角。雖然開發成本依然較高，但越來越多的餐飲企業開始認識到 AR、VR 的潛力，並認為這是一項有價值的投資。三大主要領域 - 人力資源、客戶體驗 UX、及食品業 - 目前看到了最大量的 AR、VR 投資量，並有效的推動 AR、VR 在行業內的使用。

簡化員工培訓

AR、VR 技術最明顯的長處就是使員工培訓徹底的統一化。目前開發培訓材料的過程不僅費用較高，而且也會因團隊、部門、及地區的不一而異。人資面臨著低互動高效率 (低成本)，或高互動低效率 (高成本) 的抉擇。

然而，進入虛擬實境的世界裡，便可為員工創造一個詳細的視覺世界，使新進員工能夠安全地與他們日常的工作環境互動，從心理上和身體上學習所需的內容。這些虛擬實境課程包括管理沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 的假期高峰處理程序，到在 Honeygrow 煮麵的程序，或義式咖啡拉花的教學統一。

圖：Techcrunch

在另一方面來看，擴增實境允許員工通過現實的物品上，分層的附加信息來進行並排練與執行動作。據例來說，一項研究發現 AR 在幫助受試者直觀地估計份量方面是有效的。維護和修理是食品世界的一個必要過程，AR 技術令維修人員不必在現場也可執行拆卸與組裝的工序。

隨著耳機價格開始下降，越來越多的開發商將湧入 AR、VR 的懷抱，同時也將 A、B 測試這些新的學習平台。

在客戶體驗 UX 中創造奇蹟

「實驗式行銷」從根本上改變了餐飲接待的形式與目的。千禧世代特別把經歷視為社會資本，分享出去遊玩及的體驗是他們社會身份地位的代表值。「冰淇淋博物館」與「29 餐廳」等的成功，也讓許多品牌，如紅牛 Red Bull、Grey Goose、Zappos 等開始將廣告費用重新分配到經驗類別上。

一個很好的案例是「Boursin Sensorium」，一種基於 CGI 的 VR 體驗，讓使用者通過移動椅子、聞 Boursin 起司、及真實的品嚐口味來體驗這種起司。

餐廳和酒吧也正開始發掘 AR 與 VR：芝加哥的「Baptise & Bottle」酒吧也推出了一 VR 之旅搭配實體的蘇格蘭威士忌；要價數千美元位於西班牙的餐廳「Sublimotion」可讓客戶在 Samsung Gear VR 上一邊跳傘一邊用餐。

在用於 AR 的行銷中，AR 可增加有趣於可分享的內容。酒商 Remy Martin 與 Macallan 都使用了其微軟 (MSFT-US) Hololens 特有的全息視覺效果。

圖：Techcrunch

考慮到 Hololens 的價位 (大約 3000 美元)，可口可樂公司 (KO-US) 則使用較便宜的手機 AR，可讓消費者於公車站牌上發掘隱形的聖誕老公公。

實體店也開始使用有趣的 AR 元素，如倫敦市的 City Social 推出了配備增強視覺效果的雞尾酒杯，以及使用 AR 來向消費者傾訴酒類起源的印度連鎖啤酒咖啡店 BeerCafé。

給產品添加互動性

自從微軟創始人 Bill Gates 比爾蓋茨於 1996 年發表的文章內容「內容就是王」後，大大小小的公司也開始重視內容。近年來，Instagram、Pinterest 等平台，以及社群網路經營者和部落格名人的崛起，更加清晰地表現，與消費者進行互動行為極為重要。產品和零售地點可能仍然是靜態的，但其內容必須超越物理空間以吸引潛在及回頭客的注意力。

AR 可縮小消費者與產品之間的距離，並在特定項目上覆蓋額外信息、視覺刺激與互動能力。最近一個令人驚訝的例子是著名廚師 David Chang 通過與 Nike (NKE-US) 的 AR 應用合作，發布了他的限量版「Momofuku x Nike」運動鞋，只允許球迷在 Momofuku 的 East Village 實體店位置進行購買球鞋。

AR 這項技術也可以用來宣導消費者營養信息與產品成分，甚至可以使健康但看起來平淡無奇的食物顯得更有吸引力。AR 也允許實體 (如食譜) 與虛擬內容合併為一的跨媒體體驗。HoloYummy 就是使用 3D 菜單來展現廚師 Dominique Crenn 的「味覺變化」效果。

隨著消費者對 AR 的使用變得更加舒適，它的存在將會變得更加一致。Instagram 的崛起導致了全球各類行業的專家崛起，而 AR 也是在剛崛起的時代裡。然而，AR 或 VR 仍然需要內容創作者、開發者、與行銷人員的支持，才能讓所有人都能體驗到它的美。